Victoria’s Secret ilk kez büyük beden modelle çalışıyor
Yılbaşı şovlarıyla ve fantezi iç çamaşırı ürünleriyle ünlü Victoria’s Secret markası, tarihinde ilk kez büyük beden iç çamaşırı üretti. Marka, yeni iç çamaşırlarını tanıtmak için de büyük beden model Ali Tate Cutler ile anlaştı.
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Her yılbaşı öncesi dev şovlarıyla adından aylarca söz ettiren, ancak bu yıldan itibaren yılbaşı şovlarını iptal eden ABD'li iç çamaşırı markası Victoria’s Secret, yeni bir girişimle gündemde.
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Daha önce yönetim katından, trans ve büyük beden modellerin geleneksel Victoria’s Secret defilesinde hiçbir zaman yer alamayacakları şeklinde açıklamalar yapılmış olsa da marka, kısa süre önce trans model Valentina Sampaio ile anlaşması ve şimdi de kez büyük beden iç çamaşırı üretmesiyle geri adım atmış oldu.
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Victoria’s Secret, İngiltere merkezli iç giyim firması Bluebella ile yaptığı işbirliği kapsamında 44 beden model Ali Tate Cutler ile anlaştı. Beden olumlama hareketini destekleyen ve “Kendini Sev” adı verilen yeni kampanyada her zamanki gibi zayıf Victoria’s secret modelleriyle birlikte, markanın yeni 44 bedendeki modeli Ali Tate Cutler da yer aldı.
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“Bedenler için doğru yönde atılmış büyük bir adım” diyen Ali Tate Cutler, E! News’e verdiği röportajda, "İlk büyük beden model olmadığımı biliyorum ama ilk 44 beden modelim. 44 beden, ABD'deki kadınların ortalama bedeni. Çoğu kadın bu bedende olduğu için medya ve modada daha çok yer almalı, dolayısıyla da doğru temsil edilmeli” dedi.
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Cutler, moda sektöründeki büyük beden değişimiyle ilgili şunları söyledi:
“Moda tarihine baktığımızda, 1950’lerde farklı vücut tipleri daha popülerdi. Sonra zayıf ve uzun bedenler hakim oldu. Bunu görmek bütün dünyadaki kadınlara zarar verdi, çünkü bize sadece ince ve uzunsan güzel olabilirsin denilmiş oldu. Bu, son 10 yılda değişti. Değişmesi uzun zaman aldı çünkü endüstrinin işleyişini durdurmamız gerekiyordu. Dünyadaki moda haftalarında farklı vücut tipleri ve farklı bedenleri görüyoruz artık. Farklı türlerdeki kampanyaların başında yer alıyorlar.”
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Victoria’s Secret’ın büyük beden modele geçişinde, satışlarının git gide düşmesi sebep olarak gösteriliyor. İç giyim piyasasındaki payı sürekli küçülen markanın, beden olumlama hareketine yakın çizgideki Aerie ve ThirdLove gibi markaların sahneye çıkmasıyla 2016 - 2018 yılları arasında ABD piyasasındaki payı yüzde 33'ten 24'e düştü. 2018 yılında kendi mağazalarındaki satışlar yüzde 3 daha düştü.
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Markanın meşhur yılbaşı şovu da izleyici sayısında yaşanan büyük düşüş yüzünden alındı. 2017'de 5 milyon izleyici çeken VS şovu için geçen yıl sadece 3.3 milyon izleyici TV başına geçti. Markanın yaşadığı düşüş, onu moda dünyasında ‘duyarlı’ olmaya itti.