Victoria’s Secret ilk kez büyük beden modelle çalışıyor

Cutler, moda sektöründeki büyük beden değişimiyle ilgili şunları söyledi:

“Moda tarihine baktığımızda, 1950’lerde farklı vücut tipleri daha popülerdi. Sonra zayıf ve uzun bedenler hakim oldu. Bunu görmek bütün dünyadaki kadınlara zarar verdi, çünkü bize sadece ince ve uzunsan güzel olabilirsin denilmiş oldu. Bu, son 10 yılda değişti. Değişmesi uzun zaman aldı çünkü endüstrinin işleyişini durdurmamız gerekiyordu. Dünyadaki moda haftalarında farklı vücut tipleri ve farklı bedenleri görüyoruz artık. Farklı türlerdeki kampanyaların başında yer alıyorlar.”