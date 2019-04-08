Victoria's Secret meleği Barbara Palvin: Modellik daha önce düşündüğüm bir fikir değildi
Victoria's Secret melekleri arasına katıldığı ilan edilen Barbara Palvin, "Modellik daha önce düşündüğüm bir fikir değildi" ifadelerini kullandı.
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Resmi olarak geçtiğimiz aylarda Victoria's Secret melekleri arasına katıldığı ilan edilen Barbara Palvin, Grazia dergisinin Meksika edisyonuna konuk oldu.
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Kamera karşısında podyumda olduğundan daha rahat olduğunu ifade eden 25 yaşındaki Macar güzel, “Modellik daha önce düşündüğüm bir fikir değildi, ama kariyerime başladığımda bunun benim için en uygun yol olduğunu anladım. İşimden zevk alıyorum” açıklamasını yaptı.
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Palvin daha önce Türk olduğu iddialarını şöyle yanıtlamıştı: "Sosyal medyada fotoğraflarımın altında soyağacımda Türklerin olduğu, dolaylı olarak Türk olduğumla ilgili şehir efsaneleri var. Ailemde hiç Türk yok, o yüzden ne yazık ki Türk değilim."
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Serenay Sarıkaya ile yaptığı bir markanın reklam çekimlerde oyunculuk yeteneklerini de gösteren Palvin, o dönem verdiği röportajda, "Serenay’la çalıştığım için çok şanslıyım. Şunu söylemeliyim: Gerçek hayatta filmlerde ya da çekimlerde göründüğünden çok daha güzel. Fotoğraf çekiminde de çok yardımcı oldu. Günün sonunda ben oyuncu değilim, modelim. Ondan aldığım taktiklerle kendimi artist gibi hissettim." ifadelerini kullanmıştı.