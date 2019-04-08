Victoria's Secret meleği Barbara Palvin: Modellik daha önce düşündüğüm bir fikir değildi

1 Resmi olarak geçtiğimiz aylarda Victoria's Secret melekleri arasına katıldığı ilan edilen Barbara Palvin, Grazia dergisinin Meksika edisyonuna konuk oldu.







2 Kamera karşısında podyumda olduğundan daha rahat olduğunu ifade eden 25 yaşındaki Macar güzel, “Modellik daha önce düşündüğüm bir fikir değildi, ama kariyerime başladığımda bunun benim için en uygun yol olduğunu anladım. İşimden zevk alıyorum” açıklamasını yaptı.







3 Palvin daha önce Türk olduğu iddialarını şöyle yanıtlamıştı: "Sosyal medyada fotoğraflarımın altında soyağacımda Türklerin olduğu, dolaylı olarak Türk olduğumla ilgili şehir efsaneleri var. Ailemde hiç Türk yok, o yüzden ne yazık ki Türk değilim."





