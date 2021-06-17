Victoria’s Secret 'melekler'e veda ediyor

Victoria's Secret, oyuncu Priyanka Chopra, futbol yıldızı Megan Rapinoe, Güney Sudanlı mülteci ve model Adut Akech, Çinli serbest stil kayakçı Eileen Gu, fotoğrafçı ve #Girlgaze kurucusu Amanda de Cadenet, kapsayıcılık savunucusu Paloma Elsesser ve Brezilyalı trans model Valentina Sampaio’dan oluşan yedi kadının yer aldığı VS Collective markasını lanse etti.