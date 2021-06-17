Victoria’s Secret 'melekler'e veda ediyor

17.06.2021 - 09:59
Victoria's Secret, ‘melekler' olarak adlandırılan modellerine ve klasik güzellik standartlarına veda ediyor.
Son zamanlarda güzellik standartlarında kadınları kalıba sokmakla suçlanan iç çamaşırı markası, yıllarca süren incelemeden sonra dün, kendi içinde yeni bir pazarlama markası kurduğunu duyurdu. Şirket, güzellik standartlarını yeniden oluşturmaya çalışırken yeni markası “VS Collective”i ortaya çıkardı.
The New York Times’a konuşan Marka Yöneticisi Chief Martin Waters, “Dünya değişirken biz ona cevap vermekte çok yavaştık. Erkeklerin istediği gibi olmayı bırakmamız, kadınların istediği gibi olmamız gerekiyordu” dedi.
Victoria's Secret, oyuncu Priyanka Chopra, futbol yıldızı Megan Rapinoe, Güney Sudanlı mülteci ve model Adut Akech, Çinli serbest stil kayakçı Eileen Gu, fotoğrafçı ve #Girlgaze kurucusu Amanda de Cadenet, kapsayıcılık savunucusu Paloma Elsesser ve Brezilyalı trans model Valentina Sampaio’dan oluşan yedi kadının yer aldığı VS Collective markasını lanse etti.
Geçtiğimiz birkaç yıl içinde Victoria's Secret’ın satışları düştü ve eski CEO Ed Razek cinsel saldırı ve zorbalıkla suçlandıktan sonra görevden alındı.
MARKA SATILDI
Victoria’s Secret markasının yüzde 55’lik hissesi geçen yıl 1,1 milyar dolara Sycamore Partners şirketine satılmıştı. Dünya çapında zincirleri bulunan Victoria’s secret’a sahip olan Limited Brands şirketi, yaptığı açıklamada, firmanın kalan yüzde 45’lik kısmında genç-yetişkin odaklı üretim yapmaya devam edeceklerini duyurmuştu.
'YILIN ŞOVU' BİTTİ
Her yıl gelenekselleşen ve 'yılın şovu' olarak aralık ayında gerçekleşen Victoria’s Secret defilesi 2019'da iptal edilmişti. Victoria's Secret'ın çatı şirketi L Brands'ın CFO'su Stuart Burgdoerfer, defilenin iptal edildiğini duyurduğu açıklamasında, markanın pazarlama stratejisinin gelişmesine odaklanacaklarını ifade etmişti.