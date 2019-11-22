Victoria’s Secret şovu bu yıl resmen iptal edildi

Yaz döneminde ünlü model Shanina Shaik, her yıl gelenekselleşen ve 'yılın şovu' olarak lanse edilen Victoria's Secret iç çamaşırı defilesinin 2019'da gerçekleşmeyeceğini açıklamıştı. Victoria’s Secret, bu haberi doğrulayarak, şovun resmen iptal olduğunu bildirdi.
İptal kararının gerekçesi, “Victoria’s Secret’ın pazarlamasını geliştirmek” olarak açıklandı. Markanın finans yöneticisi, “Müşterilerle iletişim kuracağız, ancak söyleyeceğim hiçbir söz, bu moda şovunun büyüklüğünü açıklayamaz” dedi.
Yönetici ayrıca, “Victoria’s Secret’in performansındaki düşüş göz önüne alındığında, ürünlerimizin müşterilerde yankı uyandırmasını sağlamaya odaklanırken, bu işte sermaye yatırımını büyük ölçüde geri çektik” diye ekledi.
Avustralyalı model Shanina Shaik, temmuz ayında The Daily Telegraph’a verdiği röportajda, “Ne yazık ki bu yıl Victoria's Secret şovu olmayacak. Bu benim alışkın olduğum bir şey değil, çünkü her yıl bu zamanlarda ben prova yapardım. Ama eminim, ileride yine olacak, bundan kesinlikle eminim” demişti.
28 yaşındaki model ayrıca, “Marka çalışması yaptıklarından ve şov için yeni yollar oluşturmaya çalıştıklarından eminim, çünkü bu dünyanın en iyi şovu” ifadesini kullanmıştı.
Bella Hadid, Behati Prinsloo, Gigi Hadid ve Adriana Lima gibi ünlü modellerin de yürüdüğü geçen yılki Victoria’s Secret şovunda Shawn Mendes ve Halsey müzik performansı sergilemişti.