Victoria's Secret tarihinde ilk trans model: Valentina Sampaio
Victoria's Secret kadrosuna ilk trans model Valentina Sampaio'i kattı. Ünlü çamasırı markası transfobik söylemler nedeniyle büyük tepki çekmiş ve 2019'da yapılacak defileyi iptal etmek zorunda kalmıştı.
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1Geçtiğimiz günlerde 2019'da Victoria's Secret defilesinin olmayacağının duyurulmasının ardından ünlü iç çamaşırı markası bu kez ilk trans modelini duyurdu.
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2Daha önce Vogue dergisi kapağında de yer alan ilk trans model olan 22 yaşındaki Valentina Sampaio Victoria's Secret Pink serisinin yeni yüzü oldu.
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3Ünlü model Instagram hesabından Victoria's Secret kulis pozu paylaştı.
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419 yaşında, L’Oreal Paris Güzellik Elçisi seçilen Sampaio'ya diğer Victoria's Secret modellerinden de tebrik mesajları geldi.
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Victoria’s Secret yaratıcı yönetmeni Ed Razek’in bir röportajda, "190 ülkede 1 milyarın üzerinde insan tarafından izlenen şovun büyük bir kitleyi hedef aldığını belirterek, “Sanırım pazarın sürekli değiştiğini ele alıyoruz. Şovda transseksüel ya da büyük beden model kullanmayı düşünüp düşünmediğimizi soruyorsunuz. Kardeş şirketimiz Lane Bryant, büyük beden modellerle defile yapıyor. Bunu sadece satış yaptığımız pazara sunuyoruz, Victoria’s Secret gibi tüm dünyaya sunmuyoruz” açıklamasında bulunmuş büyük tepki çekmişti.
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6Ed Razek ardından özür dilemek zorunda kalmış ancak marka geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen defilede en düşük reytingi almıştı.
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