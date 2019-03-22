Viking'lerden ilham alan defile: Indelible Traces (Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul)
Hemington, 2019-20 Sonbahar Kış Indelible Traces koleksiyonunu Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul (MBFWI) kapsamında Zorlu PSM’de gerçekleştirdiği muhteşem defile ile moda severlerin beğenisine sundu.
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Hemington, 2019-20 Sonbahar Kış Indelible Traces koleksiyonunda Viking zamanlarından ve Shetlands ve Orkneys’in kuzey insanlarından ilham alıyor.
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Bölgenin kültürünü, etnik zaanatçılarını ve mirasını desenlerinde işleyen Hemington, yalın çizgiler, zarif detaylar, doğal kumaşlar ve ustalıkla işlenen tasarımlarıyla sonbahar kış sezonunda erkeklere iddialı bir koleksiyon sunuyor.
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Desenler, renkli jakarlar, örgü işlemeler, tartan kumaşlar ve çizgili-boyutlu detaylar koleksiyonun ana hatlarını oluşturuyor.
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Kuzey kültürünün ve tarihinin güzelliğinden esinlenilen koleksiyonda lüks materyaller ve modern dokular canlı renklerle harmanlanıyor.
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Dünyanın özel bölgelerinden seçip getirdiği extra fine merino yünü, Himalaya kaşmiri, Güney Amerikan Alpaka yünü, ipek ve Giza pamuk iplikler kullanan Hemington, bu yeni kış sezonunda da erkeklere güçlü bir stil vadediyor.
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Kruvaze ceketler, özel detaylara sahip kadife pantolonlar, superfine kumaştan üretilen zarif non-iron business gömlekler, loungewear ürünler, flanel spor gömlekler ve süet detaylarla zenginleştirilen trikolar koleksiyonunun öne çıkan parçaları arasında yer alıyor.
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Smart casual stile farklı bir yorum getiren triko ceketler, hafif ve fit kalıplarının yanı sıra birçok kombin alternatifleriyle koleksiyonun anahtar parçası olarak yerini alıyor.
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Mavi, yanık sarı, lacivertin en güzel tonları, koyu kırmızı, kahverengi, siyah ve krem tonlarıyla harmanlanan koleksiyon, Sonahar Kış 2019-20 sezonunda renklerle barışık erkeklere rahat ve iddialı kombinler sunuyor.