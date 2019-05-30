Vitiligolu model Winnie Harlow Vogue Arabistan’a kapak oldu
ntv.com.tr
Bir tür cilt hastalığı olan vitiligolu model Winnie Harlow, Vogue Arabistan’a kendisine çok benzeyen Arap modelle birlikte poz verdi.
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Vitiligolu model olarak ünlenen Winnie Harlow, Vogue Arabistan’ın Haziran 2019 sayısına kapak oldu.
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Kendisiyle aynı cilt hastalığına sahip olan Arap model Shahad Salman dadünyaca ünlü 24 yaşındaki Kanadalı modele çekimlerde eşlik etti.
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Melanin eksikliğinden dolayı ciltte leke şeklinde renk açıklıklarının görüldüğü bir hastalık olan vitiligodan dolayı dışlanan ama kendini olduğu gibi kabul edip moda dünyasına da kabul ettirmeyi başaran, böylece hakim güzellik tabularını da yıkan Winnie Harlow Vogue dergisine konuştu.
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Harlow, şunları söyledi:
“Yaklaşık bir yıl önce Shahad Instagram’da arka arkaya ikimizin fotoğraflarını yayınlayarak, benzerliğimizin acayip olduğunu yazmıştı. Ben de yorumlar kısmına bunun acayip olmadığını, kendisinin mükemmel olduğunu yazmıştım. Onun gibi kızların beni aramasından gurur duyuyorum ve onun ülkesinde birlikte zaman geçirmekten dolayı mutluyum.”
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Farklı olduğu için kendini dışlanmış hissedenlerin son ilham perisi Winnie Harlow, daha önce verdiği bir röportajda, "Vitiligo’nun ilk belirtileri 3 yaşındayken geldi. Okula gitmeye başladığımda insanlar görüntüm yüzünden bana çok ön yargılıydı. Yaşım küçük olduğu için sebebini anlamıyordum. Okul arkadaşlarım bana zebra ve inek gibi lakaplar takmıştı” demişti.
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“Ben sadece bir insanım” diyen genç model, “Sizin gibi bir beynim var, derimin altında sizinki gibi bir iskelet var” şeklinde konuşmuştu.