Vitiligolu model Winnie Harlow Vogue Arabistan’a kapak oldu

Harlow, şunları söyledi:

“Yaklaşık bir yıl önce Shahad Instagram’da arka arkaya ikimizin fotoğraflarını yayınlayarak, benzerliğimizin acayip olduğunu yazmıştı. Ben de yorumlar kısmına bunun acayip olmadığını, kendisinin mükemmel olduğunu yazmıştım. Onun gibi kızların beni aramasından gurur duyuyorum ve onun ülkesinde birlikte zaman geçirmekten dolayı mutluyum.”