NTV

Volkan Demirel: Zaten amaç benzememesi

Fenerbahçeli futbolcu Volkan Demirel, 50 bin TL ödediği iddia edilen aile tablosu hakkında ilk kez konuştu. Demirel tablonun kendilerine benzemediği eleştirilerine, " Zaten amaç benzememesi" dedi.

  • 1

    Yıllardır Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Volkan Demirel bir arkadaşıyla Nişantaşı’nda objektiflere takıldı.
  • 2

    Sanata yaptığı yatırımlarla bilinen Demirel, aldıkları tabloyu cipe sığdırmaya çalışan iki arkadaş başarılı olamayınca görevlilerden yardım istedi.
  • 3

    Ocak ayında gündeme gelen ve 50 bin TL ödediği tablonun kendisine ait olmadığını söyleyen Demirel, “Ressamlara, resme, sanata önem vermek lazım” dedi.
  • 4

    36 yaşındaki futbolcu, “Resmi ailenize benzetemeyenler oldu” sözlerine ise şu yanıtı verdi: “Zaten amaç benzememesi. O ressamın karikatürleri var. Onlardan bizim aile resmimizi çıkarttı, yoksa ‘bizim resmimizi yap’ demedik."
  • 5

    Öte yandan 2016 yılında İtalyan yat firması Azimut'un Türkiye distribütörü Moris Algazi tarafından dolandırıldığı iddia edilen Demirel, şöyle konuşmuştu: "Benim fazla kaybım olmadı. İtalyan firmasıyla hemen bağlantıya geçtim ve paramı almayı başardım. Canımız yanmaktan kurtuldu"
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin