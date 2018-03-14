Volkan Demirel: Zaten amaç benzememesi

Sanata yaptığı yatırımlarla bilinen Demirel, aldıkları tabloyu cipe sığdırmaya çalışan iki arkadaş başarılı olamayınca görevlilerden yardım istedi.
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Ocak ayında gündeme gelen ve 50 bin TL ödediği tablonun kendisine ait olmadığını söyleyen Demirel, “Ressamlara, resme, sanata önem vermek lazım” dedi.
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36 yaşındaki futbolcu, “Resmi ailenize benzetemeyenler oldu” sözlerine ise şu yanıtı verdi: “Zaten amaç benzememesi. O ressamın karikatürleri var. Onlardan bizim aile resmimizi çıkarttı, yoksa ‘bizim resmimizi yap’ demedik."
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Öte yandan 2016 yılında İtalyan yat firması Azimut'un Türkiye distribütörü Moris Algazi tarafından dolandırıldığı iddia edilen Demirel, şöyle konuşmuştu: "Benim fazla kaybım olmadı. İtalyan firmasıyla hemen bağlantıya geçtim ve paramı almayı başardım. Canımız yanmaktan kurtuldu"