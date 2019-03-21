Warner Bros. CEO'sunun ahlaksız teklif istifası
Hollywood'un büyük yapım şirketlerinden Warner Bros'un CEO'su Kevin Tsujihara, oyuncu Charlotte Kirk'e ‘cinsel birliktelik karşılığı rol’ ayarladığını belgeleyen mesajlaşma sızmasının ardından görevinden istifa etti.
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Hollywood'un büyük yapım şirketlerinden Warner Bros'un CEO'su Kevin Tsujihara'nın (54) oyuncu Charlotte Kirk'e (26) ‘cinsel birliktelik karşılığı rol’ ayarladığını belgeleyen mesajlaşma sızmıştı.
Şirketin, hakkında soruşturma açtığını öğrenen Tsujihara, 6 yıldır yürüttüğü görevinden istifa etti.
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İstifa kararının ardından Kirk açıklama yaptı Tsujihara'nın görevi bırakması sebebiyle son derece üzgün olduğunu ve ilişkilerinin seneler önce sona erdiğini söyledi. İstifa kararında kendisinin sorumlu tutulduğunu ancak kamuoyunun bu konuda yanıldığını da belirtti.
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Tsujihara'nın Warner Bros çalışanlarına olayla ilgili gönderdiği notta şu ifadelere yer verildi:
"Geçtiğimiz hafta WarnerMedia CEO'su John Stankey ile yapılan uzun denetleme ve görüşmeler sonrasında yönetim kurulu başkanlığı ve CEO'luk görevimdem istifa etmemin Warner Bros'un çıkarı için en iyisi olacağına karar verdik. Kurumumuzda görev yapan herkesin sıkı çalışması gerçekten hayranlık verici ve basın ilgisinin geçmişimde yaşanan olayların ekibimizin yaptığı harika işleri gölgelemesine izin vermeyeceğim."
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1994 yılında Warner Bros şirketinde çalışmaya başlayan Tsujihara 2013 yılında CEO'luk görevini devralmıştı. WarnerMedia bünyesindeki yönetimi süresince Tsujihara Turner Classic Movies'in işleyişinden de sorumluydu.
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Mart ayı başında mesaj sızma skandalı bir anda sinema sektörünün gündemine oturdu. Sızan mesajlara Tsujihara ve Kirk arasında cinsel birliktelik yaşıyordu ve Kirk filmlerde rol almak için Tsujihara'dan sık sık yardım istemişti. CEO, Kirk’e onu söz sahibi yetkili isimlerle görüştürme, televizyon ve filmlerde rol almasını sağlama sözü veriyor.
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6Kirk'in Kevin Tsujihara'ya gönderdiği bir mesajda “Biliyorum çok yoğunsun fakat otelde seninle cinsel birliktelik yaşadığımızda bana yardımcı olacağını söyledin ve fakat şu anda olduğu gibi beni görmezden gelmen kullanılmışım hissi yaratıyor” ifadesi yer alıyor.
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Tsujihara’nın yanıtı ise, "Böyle hissetmene üzüldüm. (Warner Bros'a ait New Line şirketinde prodüksiyon departmanının yöneticisi) Richard seninle bu akşam iletişime geçecek” şeklinde oluyor.
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Charlotte Kirk, bugüne dek How to be Single ve Ocean 8 filmlerinde iki küçük rolde yer aldı. Bu rollerin Tsujihara’nın yardımıyla olduğu iddia edildi. Bunun üzerine Tsujihara’nın avukatı, müvekkilinin, Kirk'in bahsi geçen filmlerde rol almasında direkt olarak bir etkisi olmadığını savundu.
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Söz konusu mesajların başladığı tarihin Tsujihara'nın CEO'luk görevini devraldığı 2013 yılı olduğu öğrenildi.