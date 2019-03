Warner Bros. CEO'sunun ahlaksız teklif istifası

Charlotte Kirk, bugüne dek How to be Single ve Ocean 8 filmlerinde iki küçük rolde yer aldı. Bu rollerin Tsujihara’nın yardımıyla olduğu iddia edildi. Bunun üzerine Tsujihara’nın avukatı, müvekkilinin, Kirk'in bahsi geçen filmlerde rol almasında direkt olarak bir etkisi olmadığını savundu.