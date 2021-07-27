Wayne Rooney'e çıplak tuzak

Sosyal medyada fotoğrafların hemen ardından bir de video yayımlandı. Videoda yine uyuklar halde olan Rooney’nin yanında bir kadının dans ettiği görüldü. Bir başka fotoğrafta ise şarap kadehi yarı dolu olan Rooney’nin gülümsemesi dikkati çekti. Kısa sürede 175 bin kez izlenen video İngiltere’de gündem yarattı.