Wayne Rooney'e çıplak tuzak

27.07.2021 - 08:30
Bu sırada kadınlardan birinin yatakta uzandığı, diğer kadının da uyuklayan Rooney’nin yanında fotoğraf çektiği göze çarptı. Ayrıca fotoğraflarda yerlerde boş içki şişeleri ve iki şarap kadehinin göründüğü belirtildi.
Sosyal medyada fotoğrafların hemen ardından bir de video yayımlandı. Videoda yine uyuklar halde olan Rooney’nin yanında bir kadının dans ettiği görüldü. Bir başka fotoğrafta ise şarap kadehi yarı dolu olan Rooney’nin gülümsemesi dikkati çekti. Kısa sürede 175 bin kez izlenen video İngiltere’de gündem yarattı.
13 yıldır Coleen Rooney ile evli olan 35 yaşındaki Wayne Rooney’nin 4 çocuğu var. Daha önce futbolculuk dönemlerinde de gece kulüplerinde kavgalara karışan ve hatta bir genç kızı tehdit ettiği ortaya çıkan eski İngiliz futbolcu, 15 Ocak 2021’de futbolu bıraktı ve teknik direktörlüğe başladı.
Rooney, Ocak 2021’den beri Derby County’nin teknik direktörlüğünü yapıyor.