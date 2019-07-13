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Wesley Sneijder, eşi Yolanthe Cabau'ya 15 milyor euro ödeyecek

Wesley Sneijder, eşi Yolanthe Cabau ile tazminat konusunda anlaştı. Hollanda basını futbolcunun eşine tam 15 milyon euro ödeyeceğini yazdı.

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    Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder ile eşi Yolanthe Cabau, yolun sonuna geldi. Dokuz yıl önce hayatlarını birleştiren çift, geçen yıl ayrılmaya karar verdi.
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    Hollanda basını; ikilinin birbirine ihanet ettiğini, Sneijder'in eşine sözlü ve fiziksel şiddet uyguladığını iddia etti.

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    Son yaşanan olaylar ise ikilinin gemileri tamamen yaktığının kanıtı gibiydi. Geçen ay Sneijder, dostlarıyla ev partisine gitti. Gece sonunda sokaktaki bir aracı parçalayınca kelepçelendi. Hasarı karşılayınca da salıverildi. Bu olaydan sonra ikilinin boşanma süreci de netleşti.

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    Hollanda basını Sneijder'in Yolanthe Cabau'nun istediği 19 milyon euro'yu çok bulduğunu, ikilinin 15 milyon euro'ya anlaştığını bildirdi.

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    Yolanthe Cabau, sosyal medya hesabından Sneijder ile olan karelerini sildi.
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