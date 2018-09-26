Will Smith 50. yaşını bungee jumping yaparak kutladı
ntv.com.tr
Amkerikalı oyuncu Will Smith, 50 yaşına girmesinin şerefine bugüne kadar en çok istediği şey olan helikopterden bungee jumping yaptı.
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Hollywood’un ünlü oyuncusu Will Smith, 50’nci yaşını bungee jumping yaparak kutladı.
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Ünlü aktör, helikopterden Arizona'daki Büyük Kanyon’un üstündeyken atladı.
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Smith, atlayışını YouTube kanalından canlı olarak yayınladı.
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Smith’in eşi Jada Pinkett Smith ve üç çocuğu Trey (25), Jaden (20) ve Willow (17) atlama anını yakından izledi.
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Smith’in eski eşi Sheree Zampino da atlama anını izledi. Zampino, Smith’in şimdiki eşi Jada’ya sarılarak heyecanını yatıştırmaya çalıştı.
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Atlayışını bitirip dönen Smith, ailesine, “Hayatta bundan daha korkutucu bir şey yok. Tam bir terörden hayatınızda hissettiğiniz en büyük mutluluğa kadar giden bir duygu silsilesi hissediyorsunuz. Tüm bu Büyük Kanyon benim” dedi.