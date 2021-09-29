Will Smith'ten 'açık evlilik' itirafı

Bununla birlikte aktör, Jada Pinkett'le evliliğinin tek eşli olarak başladığını ancak zamanla değiştiğini itiraf ederek şunları söyledi:

"Jada hiçbir zaman geleneksel evliliğe inanmadı… Jada'nın geleneksel olmayan ilişkiler yaşayan aile üyeleri vardı. Yani benden çok farklı bir şekilde yetiştirilmişti. Mükemmel ilişkinin ne olduğuna dair bitmek bilmeyen tartışmalar yaptık. Ve ilişkimizin büyük bir bölümünde tek eşliliği tek mükemmel ilişki biçimi olarak düşünmeden tercih ettik."