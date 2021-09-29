Will Smith'ten 'açık evlilik' itirafı

29.09.2021 - 08:28 | Son Güncelleme : 29.09.2021 - 08:30
Amerikalı ünlü aktör Will Smith terapi yöntemi olarak yıldızlarla dolu bir harem kurmayı hayal ettiğini açıkladı.
GQ'ya verdiği röportajda 53 yaşındaki aktör ve şarkıcı şu ifadeleri kullandı:
"Nerede gördüğümü ya da gençliğimdeki saçmalıkları hatırlamıyorum ama sevdiğim ve ilgilendiğim 20 kadınla seyahat etme fikri gerçekten harika bir fikir gibi görünüyordu."
Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre Smith, fantezisinde Oscar ödüllü aktris Halle Berry'nin ve ünlü balerin Misty Copeland'in yer aldığını belirterek sözlerini sürdürdü.
Üç çocuk babası Smith, yaşam koçu Michaela Boehm'le düşünce egzersizi olarak harem fikrini tartıştıklarını da ifade etti.
Smith, "Boehm'in yaptığı şey esasında zihnimi temizlemek, kendim gibi olmanın sorun olmadığını bilmemi sağlamaktı. Halle'nin güzel olduğunu düşünmek sorun değildi. Evli olmam ve Halle'nin güzel olduğunu düşünmem beni kötü biri yapmaz" dedi.
Bununla birlikte aktör, Jada Pinkett'le evliliğinin tek eşli olarak başladığını ancak zamanla değiştiğini itiraf ederek şunları söyledi:
"Jada hiçbir zaman geleneksel evliliğe inanmadı… Jada'nın geleneksel olmayan ilişkiler yaşayan aile üyeleri vardı. Yani benden çok farklı bir şekilde yetiştirilmişti. Mükemmel ilişkinin ne olduğuna dair bitmek bilmeyen tartışmalar yaptık. Ve ilişkimizin büyük bir bölümünde tek eşliliği tek mükemmel ilişki biçimi olarak düşünmeden tercih ettik."
Kendi seçimlerini kimseye tavsiye etmese de Smith eşiyle yaşadığı açık ilişkinin evliliklerinin uzun sürmesinde çok önemli olduğunu belirtti.
Jada Pinkett'la birbirlerine güvendiklerini ve özgürlük tanıdıklarını ifade eden Smith evliliğin "hapishane olamayacağını" söyledi.