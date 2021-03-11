Winston Churchill'ın ayakkabısı 40 bin sterline (420 bin TL) satıldı

Eski Birleşik Krallık Başbakanı Winston Churchill’ın 1950'li yıllarda giydiği kadife ayakkabısı açık artırmada 40 bin sterline (420 bin TL) alıcı buldu.

ntv.com.tr 11.03.2021 - 06:58

Winston Churchill'ın ayakkabısı 40 bin sterline (420 bin TL) satıldı - 1

1965 yılında 91 yaşındayken hayatını kaybeden eski Birleşik Krallık Başbakanı Winston Churchill’ın kadife yüzeyli ayakkabıları, açık artırmada 40 bin sterline (420 bin TL) satıldı.  

Winston Churchill'ın ayakkabısı 40 bin sterline (420 bin TL) satıldı - 2

Eski Başbakan Churchill’ın işlemeli, kadife ayakkabısının 10 bin ila 15 bin sterline satılması bekleniyordu. Ancak alıcı, ayakkabılara beklentinin çok üzerinde bir fiyat biçerek 39 bin sterlin 40 cent ödedi. Ayakkabılara talip olan İngiliz koleksiyoncunun adı açıklanmadı.

Winston Churchill'ın ayakkabısı 40 bin sterline (420 bin TL) satıldı - 3

Churchill'a ait 21 santimlik bardağın da 7 bin ila 10 bin sterline satılması beklenirken, bardak 18 bin 300 sterline satıldı.

Winston Churchill'ın ayakkabısı 40 bin sterline (420 bin TL) satıldı - 4
Açık artırmanın yapıldığı West Sussex’teki Bellmans Müzayede Evi’nden Julian Dineen, “Çok heyecanlı bir müzayede oldu. Sir Winston Churchill hala dünyanın her yerinde saygı görüyor ve tüm dünyada hem medyanın hem de alıcıların ilgisini çekiyor” diye konuştu.
Winston Churchill'ın ayakkabısı 40 bin sterline (420 bin TL) satıldı - 5

Ayakkabı ve bardağın önceki sahibi, eşyaları 1998 yılında almıştı ve o dönemde, bu özel eşyaların kendisinden başkasına gitmesine çok üzüleceğini söylemişti.

Winston Churchill'ın ayakkabısı 40 bin sterline (420 bin TL) satıldı - 6

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