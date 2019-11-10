Woody Allen'dan mahkemeye iptal başvurusu

Woody Allen ve Amazon arasındaki 4 filmlik dağıtım krizi mahkemeye gerek kalmadan çözüldü.
İki tarafın anlaşmalı bir şekilde mahkemeye yaptığı iptal başvurusu sonrası Woody Allen'ın avukatları ve Amazon yetkilileri bir açıklama yapmadı.
Amazon'a bağlı iki şirket, Oscar sahibi ünlü yönetmene ait dört prodüksiyon ve dağıtım anlaşmasından vazgeçmiş, bitmiş bir filmini de dağıtmayı reddedince Allen mahkemeye gitmişti.
Geçen şubatta açılan davada Allen, Amazon'un 1992'de evlatlık kızı Dylan Farrow'u taciz etmesi gibi "temelsiz" bir iddiayı öne sürerek New York'ta Yağmurlu Bir Gün de dahil filmlerin dağıtımını bırakamayacağını iddia etmişti.
Amazon ise mahkeme raporlarında, Allen’in 2017 yılının sonlarında başlayan #MeToo hareketi ile ilgili yorumlarının, şirketin Allen ile olan sözleşmesinden beklenen faydayı sağlamayacağına ve ilişkiyi sona erdirme kararını haklı çıkardığını açıklamıştı.