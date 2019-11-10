Woody Allen'dan mahkemeye iptal başvurusu

Amazon ise mahkeme raporlarında, Allen’in 2017 yılının sonlarında başlayan #MeToo hareketi ile ilgili yorumlarının, şirketin Allen ile olan sözleşmesinden beklenen faydayı sağlamayacağına ve ilişkiyi sona erdirme kararını haklı çıkardığını açıklamıştı.