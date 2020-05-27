Woody Allen'dan tecavüz suçlaması hakkında yeni açıklama: Endişeli değilim

Tecavüz suçlamasıyla karşı karşıya olan ünlü ABD'li yönetmen Woody Allen, iddialar hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Allen, "Duygusuz görünmek istemem ama endişeli değilim" ifadelerini kullandı.

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27.05.2020 - 07:04

Tecavüzle suçlanan ünlü yönetmen Woody Allen konu hakkında yeni açıklamalarda bulundu.







84 yaşındaki Allen, "Temize çıktığım hissinde değilim çünkü bu endişelenmiş olduğumu ima ediyor ve duygusuz görünmek istemem ama endişeli değilim" dedi.







Usta yönetmen, "Tabii ki dedikodu ve skandal öznesi olduğumun farkındayım ama bunun beni rahatsız etmesine izin veremem... Bu iddia yalan ama harika bir boyalı basın draması" diye konuştu.







Allen, ayrıca Hollywood'daki bazı kişiler artık onunla ilişki kurmak istemiyor diye rahatsız hissetmediğini dile getirdi.







"Partilere gitmem. Gişe veya ödüller umrumda değil. Benim için Oscar kazanmanın pratiğin ötesinde çok az anlamı var..." diyen Allen, "Ödül kazanmak için film yapılmaz. Mozart hiçbir zaman bir senfoniyi ödül düşünerek bestelemedi" sözlerini dile getirdi.







NE OLMUŞTU?



Ünlü oyuncu Dylan Farrow, 7 yaşındayken Woody Allen'ın cinsel istismarına uğradığını iddia etmişti. MeToo hareketi ortaya çıktıktan sonra, Allen'ın evlatlık kızı Farrow'a yönelik cinsel saldırıda bulunduğu iddiaları yeniden gündeme gelmişti.Allen suçlamayı her fırsatta reddetmişti.







Farrow, CBS programı This Morning'de “Yapabileceğim tek şey gerçeğimi anlatmak ve birinin beni sadece duymak yerine bana inanacağını ummak" ifadelerini kullanmıştı.