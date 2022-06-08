Yabancı çalışanlar için dünyanın en pahalı şehirleri

HONG KONG LİSTEDE İLK SIRADA

Şirketlerin uluslararası görevlerde çalışanlar için yaşam maliyeti ödeneklerini hesaplamalarına yardımcı olan pazar araştırma şirketinin martta, bir fincan kahveden yarım kilo domatese kadar farklı ürünlerin maliyetini karşılaştırarak elde ettiği verilerde, dünyanın en pahalı üç şehri sırasıyla Hong Kong, New York ve Cenevre olarak belirlendi.