Yabancı çalışanlar için dünyanın en pahalı şehirleri

Bir danışmanlık şirketinin yaptığı araştırma, yabancı çalışanlar için dünyanın en pahalı şehrinin Hong Kong, ikinci en pahalı şehrinin ise New York olduğunu ortaya koydu. Türkiye'den Ankara ise geçen yıla göre 5 sıra düşerek listede 207'nci sıraya gerilerken yabancı firma ve kuruluşlar tarafından geçici görevlendirilen çalışanlar için dünyanın en ucuz şehri unvanına sahip oldu.

Haberler - Anadolu Ajansı 08.06.2022 - 22:56 | Son Güncelleme : 08.06.2022 - 22:58

Yabancı çalışanlar için dünyanın en pahalı şehirleri - 1

Yeni bir araştırma, ABD'nin en kozmopolit şehri 'un, yabancı ülkelerden gelen ve "expat" olarak adlandırılan çalışanlar için Hong Kong'dan sonra dünyanın en pahalı ikinci şehri olduğunu ortaya koydu.

Yabancı çalışanlar için dünyanın en pahalı şehirleri - 2

NEW YORK 2. SIRAYA YÜKSELDİ

Danışmanlık firması ECA International'ın listesinde geçen yıl 4'üncü sırada olan 'un, kiraların ve gıda fiyatlarının aşırı artması üzerine, gurbetçi çalışanlar için dünyanın en pahalı şehirleri sıralamasına 2'inci sıraya yükseldiği açıklandı.

Yabancı çalışanlar için dünyanın en pahalı şehirleri - 3

HONG KONG LİSTEDE İLK SIRADA

Şirketlerin uluslararası görevlerde çalışanlar için yaşam maliyeti ödeneklerini hesaplamalarına yardımcı olan pazar araştırma şirketinin martta, bir fincan kahveden yarım kilo domatese kadar farklı ürünlerin maliyetini karşılaştırarak elde ettiği verilerde, dünyanın en pahalı üç şehri sırasıyla Hong Kong, ve Cenevre olarak belirlendi.

Yabancı çalışanlar için dünyanın en pahalı şehirleri - 4

LONDRA

Değerlendirmede, yaklaşık yüzde 20 artan kira maliyetleri sonucu İngiltere'nin başkenti Londra 4'üncü sırada yer aldı.

Yabancı çalışanlar için dünyanın en pahalı şehirleri - 5

TOKYO

Japonya'nın başkenti Tokyo ise 5'inci sıraya yerleşti.

Yabancı çalışanlar için dünyanın en pahalı şehirleri - 6

GURBETÇİLER İÇİN EN UCUZ ŞEHİR ANKARA

ECA'nın ölçümlemelerine göre, 2022'de yabancı çalışanlar için Türkiye'nin başkenti 'nın ise 120 ülkeden 207 şehrin yer aldığı listede en son sırada yer aldığı görüldü.

Yabancı çalışanlar için dünyanın en pahalı şehirleri - 7

Ankara, geçen yıla göre 5 sıra düşerek listede 207'nci sıraya gerilerken yabancı firma ve kuruluşlar tarafından geçici görevlendirilen çalışanlar için dünyanın en ucuz şehri unvanına sahip oldu.

Yabancı çalışanlar için dünyanın en pahalı şehirleri - 8

TEL AVİV

Aynı sıralamada İsrail'in başkenti Tel Aviv en pahalı 6'ncı şehir olurken,

Yabancı çalışanlar için dünyanın en pahalı şehirleri - 9

ŞANGAY

Yabancı çalışanlar için Çin'in şehirleri Şangay 8'inci ve Guangzhou 9'uncu en pahalı yaşam bölgeleri oldu.

Yabancı çalışanlar için dünyanın en pahalı şehirleri - 10

PEKİN

Çin'in başkenti Pekin ise 14'üncü şehir olarak yer aldı.

YAŞAM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER