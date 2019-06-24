Yağmur Sarıoğlu: Sabri'yle dalga geçenler şimdi helallik istiyor
Galatasaray'ın eski futbolcusu Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu boşandıkları yönündeki iddialar hakkında konuştu.
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Galatasaray'ın eski futbolcusu Sabri Sarıoğlu'na, eşi Yağmur Sarıoğlu sahip çıktı.
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2Eşinin futbol hayatıyla ilgili yapılan espriler hakkında konuşan Yağmur Sarıoğlu, "Sabri bunları hiç umursamadı. Zaten bunu yapanlar sonra Sabri'ye ulaşarak helallik istedi" dedi.
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3Yağmur Sarıoğlu "Sabri yüce gönüllüdür, kimseye dava açmadı, 'Herkesin canı sağolsun' deyip geçti" dedi.
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4Instagram'ım fenomen pilotu eşiyle boşanma dedikodularını da yalanladı:
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5"Sosyal medya hesabımı kapatınca 'Boşanıyorlar' diye haberler çıktı. Bu yüzden hesabı açmak zorunda kaldım. Biz boşanmadık, birbirimizi seviyoruz."
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Yağmur Sarıoğlu geçtiğimiz günlerde sosyal medyada kendisine sorulan "Sabri Sarıoğlu iflas etti mi?" sorusuna açıklık getirmiş ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını söylemişti.