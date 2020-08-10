Yağmur Sarıoğlu'ndan hamilelik paylaşımı: 3 numaramla tanışmama az kaldı

Üçüncü kez anne olmak için gün sayan Yağmur Sarıoğlu, karnı burnunda pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Sarıoğlu, paylaşımına "3 numaramla tanışmama az kaldı" notunu düştü

10.08.2020 - 14:17

Yağmur Sarıoğlu'ndan hamilelik paylaşımı: 3 numaramla tanışmama az kaldı - 1
2010 yılında futbolcu Sabri Sarıoğlu evlenen pilot Yağmur Yılmaz tekrar annelik heyecanı yaşıyor.

Yağmur Sarıoğlu'ndan hamilelik paylaşımı: 3 numaramla tanışmama az kaldı - 2
Sarp ve Sare adında iki çocuğu bulunan Sarıoğlu, üçüncü kez anne olmak için gün sayıyor.
Yağmur Sarıoğlu'ndan hamilelik paylaşımı: 3 numaramla tanışmama az kaldı - 3
Geçtiğimiz günlerde erkek bebek beklediklerini açıklayan çiftten Yağmur Sarıoğlu, karnı burnunda pozlarını yayınladı.

Yağmur Sarıoğlu'ndan hamilelik paylaşımı: 3 numaramla tanışmama az kaldı - 4

Sarıoğlu, bu pozlarını "3 numaramla tanışmama az kaldı" notuyla sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Yağmur Sarıoğlu'ndan hamilelik paylaşımı: 3 numaramla tanışmama az kaldı - 5
Yağmur Sarıoğlu, çocukları ile birlikte çekilen bu karesine ise "Benim aşklarım ağabey, abla olacak" notunu düştü.
Yağmur Sarıoğlu'ndan hamilelik paylaşımı: 3 numaramla tanışmama az kaldı - 6
Yağmur Sarıoğlu'nun hamilelik fotoğrafları...
Yağmur Sarıoğlu'ndan hamilelik paylaşımı: 3 numaramla tanışmama az kaldı - 7
Yağmur Sarıoğlu'ndan hamilelik paylaşımı: 3 numaramla tanışmama az kaldı - 8

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