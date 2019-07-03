Yağmur Sarnıç ve Emre Aşık'tan karşılıklı açıklamalar

1 İki çocuğunun velayeti Emre Aşık'a verilen Yağmur Sarnıç, konuk olduğu 2. Sayfa programında açıklamalarda bulundu. İşte Sarnıç'ın açıklamalarından satırbaşları:





2 "Sanki kalbim sökülmüş gibi acı hissediyorum. Uyuyamıyorum. Gelen yorumları okuyorum inanamıyorum. Benim gözyaşlarıma timsah gözyaşı diyenlerin gözyaşı dinmesin. Rol yapılabilecek bir çok olay vardır belki haklı da bulurum ama evlatları alınan anne rol yapmaz."





3 "Hakkımda birçok şey yazılıp çiziliyor millet diyor ki, "Oh olsun geziyordun tozuyordun hak ettin" gerçekten inanamıyorum bu insanlara..."





4 "ALLAH KİMSEYE BUNU YAŞATMASIN"



"Umarım hiç kimse bunu yaşamaz. Allah kimseye bunu yaşatmasın. İnsan başına gelmeden anlamıyor. Bilmiyorum insanların vicdanı nereye gidiyor. Benim çocuğum bana 'anne anne' diye ağlayarak elimden alındı. Çocuklarımı geri alacağıma inanıyorum."





5 "Bana iki kere biber gazı sıktılar. Çocuklarım elimden alınırken Emre'nin avukatı bana öpücük gönderdi. Tek isteğim evlatlarımla mutlu olmak biri beni kurtarsın. Benim evlatlarımı bana geri versinler yalvarıyorum. Çocuklarıma şiddet uyguladığımı ispatlasınlar. Evlatlarımın kokusu olmadan nasıl uyuyacağım, sol yanım boş kaldı."

6 "Biz altı ay içerisinde evlendik Emre'yle şimdi düşünüyorum demek benimle sadece çocuk sahibi olmak için evlenmiş. Çocuklarımı aldıktan sonra Emre ve avukatı selfie çekti. Çocuklarımın nerede ne yaptığını bilmiyorum. Çocuklarımla bir kez olsun telefonla konuşmak istiyorum. Çocuklarımı birbirlerinden ayırdılar 1.5 yaşındaki kızım evde yalnız kaldı. Çocuklarıma bakamadığım gerekçesiyle Emre beni hapse attırmaya çalışıyor. Emre beni her ağlattığında oğlum gözyaşlarımı sildi. Benim verdiğim anne şefkatini kimse benim çocuklarıma veremez. Çocuklarıma şiddet uyguladığımı ispatlasınlar. Çocuklarımı o gün almaya geleceklerini bilmiyordum. Benim sabıkam yok insanlar bana iftira atıyor.!"





7 "BEDELİNİ ÇOCUKLARIMIN ÖDEMEMESİ TEK DİLEĞİM"



Yağmur Sarnıç'ın açıklamalarından sonra Emre Aşık'ta suskunluğunu bozdu. Aşık, Instagram hesabı üzerinden Kamuoyu açıklamasında bulundu. İşte Aşık'ın sosyal medya hesabından yayınladığı o açıklaması: Haftalardır yaşanan ve kamuoyunu meşgul eden, üzücü olaylara konu olduğum için öncelikle herkesten özür dilerim.





8 "Ancak; hukuki yöntemlerle hareket etmeme rağmen en küçük kızım Eslem'i aylardır göremiyorum. Oğlum Erol'u ancak annesi evde olmadığı zamanlarda görebildim. Ortanca kızım Elvin, her defasında cesaretle benimle buluşmayı başardı... Yasal hakkım olan her görüş gününde, (ayda 2 gün) sizlerin de tanık olduğu bu üzücü durumu defalarca yaşadım. Kızım Elvin'in yaşadığı darp olayı sonrasında, mahkemece verilen ara kararla geçici velayeti aldım."



