Yalın ve Sıla'dan sosyal medyada canlı konser



Şarkıcı Yalın, corona önlemleri kapsamında evde bulunan müzikseverlere ikinci konserini dün verdi. Ünlü şarkıcının canlı yayınına, Sıla da katıldı.

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20.03.2020 - 11:07

Şarkıcı Yalın, yaşamını mümkün olduğunca evde sürdüren hayranlarına, Instagram üzerinden ikinci canlı yayınını yaptı. Ünlü şarkıcının canlı yayınına, Sıla da katılım gösterdi.







Yalın, yakın arkadaşı Sıla ile dijital bir düet gerçekleştirdi. İki sanatçı, Dön Demeyi Unuttum ve Yan Benimle şarkılarını birlikte söyledi.







Yaklaşık 500 bin kişinin katıldığı rekor yayının sonunda Sıla, şunları söyledi: "Bana da moral oldu. Yaşadıklarımız, dışarısı, ailelerimiz için endişeler, ülkece yaşadıklarımız, global olarak yaşananlar moralimizi aşağıya çekti biraz."





"Ne kadar moralimizi yüksek tutmaya çalışsak da küçük kuyulara düştük zaman zaman ama seninle de konuşmuştuk. Sen de bana 'Bunu yap, iyi gelecek demiştin.' Ben de böyle bir yayın yapacağım. Gerçekten iyi geliyor."

Konserin ardından paylaşımda bulunan Yalın, "Mutluluk da bulaşıcıdır! Umarım az da olsa mutlu olmuşsunuzdur. Dünle ilgili en büyük teşekkür en büyük alkış da sana cancağızım" dedi.

Sıla ise Yalın'a karşılık, "Canım dostum yalın biraz iyi geldiysek sevenlerimize ne ala! Ki sen benim gözyaşlarımı da gördün" ifadelerini kullandı.

Sıla bugün yaptığı bir diğer paylaşımda ise, "Mutluluk da bulaşıcıdır! Umarım az da olsa mutlu olmuşsunuzdur. Dünle ilgili en büyük teşekkür en büyük alkış da sana cancağızım" ifadelerini kullandı.

Sıla'nın Instagram'da 3.5 milyon takipçisi bulunurken Yalın'ın ise yaklaşık 500 bin takipçisi var.