Yapımcı ve yönetmenlerden Talat Bulut kararı (Taciz iddiaları)

1 Talat Bulut, Şevval Sam ve Eda Ece gibi ünlü isimlerin yer aldığı 'Yasak Elma' dizisinin setinde Bulut'un kostüm asistanı Özge Ş.'yi Başrollerindevegibi ünlü isimlerin yer aldığı 'Yasak Elma' dizisinin setinde Bulut'un kostüm asistanı Özge Ş.'yi taciz ettiği iddiaları sonrası olayın yankıları sürüyor. Gelişmelerin ardından Bulut'un kendisi, set arkadaşları ve avukatı olay hakkında görüşlerini bildirmişti. Son olarak ise aralarında Ahu Öztürk, Kenan Tekeş, Seren Yüce ve Tolga Karaçelik gibi isimlerin olduğu 56 yapımcı ve yönetmen Bulut'a film ve dizilerinde yer vermeyeceklerini bildirdi.

2 "KORKUP SUSUYORLAR" Dizi setinde 62 yaşındaki Bulut tarafından taciz edildiğini öne süren Özge Ş. olay hakkında yaptığı ilk açıklamada, "Arkadaşlarımız tacize maruz kaldığı zaman, korkup susuyorlar. ‘Karşımızdaki oyuncu, hukuki yollara başvursak da onalar lehine kararlar verilir’ diyorlar. ‘Oyuncular ünlü olduğu için iftira atmakla suçlanırız’ diye düşünüyorlar. Ama ben bunu dile getirdikten sonra Talat Bulut’la daha önceden sorun yaşayan başka kadınlarla da tanışmış oldum, onlar da korktukları için sustuklarını söylediler. Karşımızdaki oyuncu olabilir ama bundan sonra kimsenin susmasını istemiyorum. Kadın olduğumuz için bunların başımıza gelmesine sessiz kalmayalım" ifadelerini kullandı.

3 "İTHAMLAR BENİ VE AİLEMİ ÇOK ÜZDÜ" İddiaları yalanlayan Bulut şu sözlerle yanıt verdi: "Son bir kaç gündür hakkımda çıkan asılsız iddiaları şaşkınlıkla izliyorum. Gerçekle hiçbir alakası olmayan bu ithamlar beni ve ailemi çok üzdü. Bu gerçek dışı iddiayı ortaya atan ilgili kişi ve bilip bilmeden karalayıcı yorum yapıp hakaret eden herkes hakkında yargı yoluna başvuracağımı kamuoyunun bilgisine sunarım"

4 AVUKATI KONUŞTU Bulut’un yaptığı açıklamalar üzerine, Kartal’daki Anadolu Adliyesi’nde basın açıklaması yapan avukat Sibel Önder şunları söyledi: “Müvekkilim kostüm sorumlusudur. Genç yaşında mesleğini severek yapmaktadır. Görevi başında tacize uğraması sebebi ile bir çok kadının yaptığı gibi susmayı değil, kadınların makus talihine baş kaldırmayı seçmiş olması müvekkilimin popülarite peşinde koşan bir kadın değil de bedenine ve ruhuna sahip çıkan güçlü bir kadını temsil ettiğini göstermektedir. Her beş kadından biri, cinsel tacize maruz kalıyor.

5 “DİZİ OYUNCULARI DA TANIKLIK YAPACAKLAR" Savcılık tarafından şu anda dosyanın incelendiğini söyleyen avukat Sibel Önder, “Şüphelinin ifadesi alınmak üzere kendisine tebligat gönderilmiştir. Yakın zamanda ifade vermek için adliyeye gidecektir. Tanıklarımız da var. Onlar da, şüpheli ifade verdikten sonra en yakın zamanda ifade verecekler. Müvekkilime fazlasıyla destek var. Çünkü bir çok kadının başına gelen bir olay. Müvekkilim de bu konuda artık isyan etmiştir. Ekonomik durumunu da göz önünde bulundurarak, ‘işimi kaybedeceğim’ korkusunu yaşayıp sessiz kalmak yerine, kendi vücut bütünlüğünü ve kadınlık gururunu kurtarmak için baş kaldırmıştır. Dizideki bütün oyuncularımız da müvekkilime destek veriyor. Her biriyle teker teker görüştük ve tanıklık yapacaklarını söylediler. Durumları ve koşulları uygun olduğu süre içerisinde desteklerini sağlayacaklar. Bunlara dizi oyuncuları ve çalışanlar da dahil” dedi.

6 BAŞROL ARKADAŞINDAN AÇIKLAMA Yasak Elma dizisinin oyuncularından Eda Ece de sette yaşanan olayı şöyle değerlendirdi: “Çok güzel bir sezon geçirdik, son set günümüzden bir gün önce böyle bir olay ortaya çıktı. Gencecik bir kız var ortada. Biz Talat Bey’le çok samimi olmadık, tamamen profesyonelce bir çalışma içindeydik. Olayı yaşayan kızla konuştuk. Talat Bey’i de zaten her gün yayınlardan dinliyoruz. Olay mahkemeye taşındı.

7 "O KIZ NİYE BÖYLE BİR ŞEY YAPSIN?" "Eğer savcı dava açılmasına karar verirse doğal olarak Özge'nin arkasında duracağız. Mahkeme kimin haklı olduğuna karar verecek. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Talat Bey de umarım aklanır. Kimse durup dururken böyle bir ithamda bulunmaz. Eline ne geçecek ki... Ben de bir kadınım, benim başıma böyle bir şey gelmese bu tarz bir ithamla kendimi sıkıntıya düşürmek istemem. O kız niye böyle bir şey yapsın? Ünlü ya da oyuncu olma gibi bir derdi yok sonuçta, o kız öyle biri değil”

8 YAPIMCI VE YÖNETMENLERDEN KARAR Son olarak ise aralarında Ahu Öztürk, Kenan Tekeş, Seren Yüce ve Tolga Karaçelik gibi isimlerin olduğu 56 yapımcı ve yönetmen Talat Bulut'a tepki gösterdi. Yapılan açıklama şöyle: "Türkiye sinema sektörüne emek veren yapımcı ve yönetmenler olarak, ülkemizde her alanda olduğu gibi, sektörümüzde de kadın çalışanlara yönelik taciz ve istismar olayları yaşandığını biliyoruz ve setlerimizde bu olayların son bulması için elimizden geleni yapıyoruz. Yasak Elma adlı televizyon dizisinin başrol oyuncusu Talat Bulut’un, sette bir kostüm asistanını taciz ettiğini, kostüm asistanı genç kadının süreci yargıya yansıtma kararıyla birlikte öğrendik."