02.11.2019 - 12:52
Survivor ve The Challenge yarışmalarından toplam 7 milyon kazanan Turabi, 4. şampiyonluk için katıldığı War of the Worlds yarışmasında kavga etti
Bir yarışmacı kendisine tepki gösterince sinirlerine hakim olamayan Turabi, güvenlik görevlileri tarafından zor sakinleştirildi.
Kavga sonrası yarışmadan çekilen Turabi, "Onurum 1 milyon dolardan daha önemli" ifadelerini kullandı.
Yarışmadan çekilme kararı alan Turabi, kavga sonrası Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Turabi, "Onurum 1 milyon dolardan daha önemli. Eve kendi isteğimle dönüyorum. (Diskalifiye diye bir şey yok!) Çünkü bu kavgadan sonra yarışma evine dönersem, etrafta korumaların olmadığı zaman o tavuğun bütün kemiklerini kırarım" ifadelerini kullandı.