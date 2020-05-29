Yasak sonrası ünlüler: Kimi alışverişte kimi kuaförde

29.05.2020 - 13:15
MANAV
0-14 yaş arası çocukların dışarı çıkabildiği çarşamba günü Çağla Şıkel önce oğulları Kuzey ve Uzay’la yürüyüş yaptı, ardından manava gitti. Çocuklarının evde sıkılmadığını söyleyen Şıkel, “Bugün onları zorla dışarı çıkardım” dedi.
KUAFÖR
Oğulcan Engin’le aşk yaşayan Ezgi Eyüboğlu, önceki gün Ulus’taki bir kuaför salonundaydı. Oyuncu, çıkışta otoparka bıraktığı aracını alırken objektife yansıdı.
KUAFÖR
Bebek’teki bir kuaför salonuna giden Funda Arar, “Saçlarım çok kötü olmuştu. Kaynaklar vardı, onları çıkarttırdım. Yakında evde klip çekeceğim, o nedenle bakım yaptırdım” dedi
TEFTİŞ
Eski milli futbolcu Sabri Sarıoğlu, 7 aylık hamile eşi Yağmur Sarıoğlu’yla önceki gün Bebek’te sahibi olduğu gözlük mağazasında görüntülendi.
Mağazasına güvenlik amaçlı kamera taktırmayı planlayan Sarıoğlu, firma yetkilileriyle görüştü. Çift, çıkışta muhabirlere poz verdi.
KUAFÖR
Oyuncu Bahar Kerimoğlu, oğlu Kuzgun’la Bebek’te bir kuaföre girerken görüntülendi.
Oyuncu, “Bugün çocukların dışarı çıkma günü. Biz de evden azıcık kaçtık” dedi.
KUAFÖR
Futbolcu Gökhan Gönül’ün eşi Hatice Gönül de oğluyla birlikte Bebek’te bir kuaföre girerken görüntülendi.