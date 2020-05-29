Yasak sonrası ünlüler: Kimi alışverişte kimi kuaförde

Corona virüs önlemleri kapsamında bayramda getirilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından ünlü isimler kendilerini dışarı attı. Kimi soluğu kuaförde aldı, kimi de alışverişte. İşte sokakta objektife yansıyanlar...

29.05.2020 - 13:15

MANAV

0-14 yaş arası çocukların dışarı çıkabildiği çarşamba günü Çağla Şıkel önce oğulları Kuzey ve Uzay’la yürüyüş yaptı, ardından manava gitti. Çocuklarının evde sıkılmadığını söyleyen Şıkel, “Bugün onları zorla dışarı çıkardım” dedi.

KUAFÖR

Oğulcan Engin’le aşk yaşayan Ezgi Eyüboğlu, önceki gün Ulus’taki bir kuaför salonundaydı. Oyuncu, çıkışta otoparka bıraktığı aracını alırken objektife yansıdı.

KURUYEMİŞÇİ

Koronavirüse yakalanan ve gördüğü tedaviyle iyileşen eski kaleci Rüştü Reçber’in eşi Işıl Reçber, Etiler’deki bir dükkandan kuruyemiş alırken görüntülendi. Eşinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Reçber, “Bu süreçte sağlıklı beslenmeye dikkat ediyoruz, şimdi de sağlıklı kuruyemişler aldım” diye konuştu.

KUAFÖR

Bebek’teki bir kuaför salonuna giden Funda Arar, “Saçlarım çok kötü olmuştu. Kaynaklar vardı, onları çıkarttırdım. Yakında evde klip çekeceğim, o nedenle bakım yaptırdım” dedi

TEFTİŞ

Eski milli futbolcu Sabri Sarıoğlu, 7 aylık hamile eşi Yağmur Sarıoğlu’yla önceki gün Bebek’te sahibi olduğu gözlük mağazasında görüntülendi.
Mağazasına güvenlik amaçlı kamera taktırmayı planlayan Sarıoğlu, firma yetkilileriyle görüştü. Çift, çıkışta muhabirlere poz verdi.

PARK

Sinan Çetin geçtiğimiz çarşamba günü Kuruçeşme sahilindeki parkta objektife yansıdı. 65 yaş üstüne getirilen yasak devam etmesine rağmen dışarı çıkan 67 yaşındaki yönetmen, bir süre tek başına yürüyüş yaptı.


KUAFÖR

Oyuncu Bahar Kerimoğlu, oğlu Kuzgun’la Bebek’te bir kuaföre girerken görüntülendi.
Oyuncu, “Bugün çocukların dışarı çıkma günü. Biz de evden azıcık kaçtık” dedi.

BALIKÇI

Okan Kurt, Arnavutköy’de balık alırken objektife takıldı. Karantina günlerini Demet Akalın ve kızları Hira ile evlerinde geçirdiğini söyleyen Kurt, “Hira balık istedi, ben de buraya gelip ona dil balığı aldım” dedi.

MARKET

Coşkun Sabah da önceki gün Ulus’taydı. Market çıkışı elindeki poşetleri aracına yerleştiren sanatçı, muhabirlere “Alışverişimi kendim yapıyorum. Hepimiz zor bir süreçten geçiyoruz. Bu dönemi sağlıklı bir şekilde atlatmayı umuyorum. Siz de kendinize dikkat edin” dedi.

KUAFÖR

Futbolcu Gökhan Gönül’ün eşi Hatice Gönül de oğluyla birlikte Bebek’te bir kuaföre girerken görüntülendi.

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