'Yaşayan İnsan Hazinesi' Halime Özke: Ben öldüğümde sipsi kültürü yok olacak

Teke yöresi türkülerinde sık kullanılan, küçük boylu üflemeli çalgı olan sipsinin çok güzel bir sesi olduğunu söyleyen Özke, Beyağaç'ta eskisi gibi sipsi sanatını icra edebilen çok kişinin bulunmadığını söyledi.

Özke, sipsi kültürünün yok olmak üzere olduğunu, çalgıyı gençlere öğretmek ve sevdirmek istediğini belirtti.