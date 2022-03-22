'Yaşayan İnsan Hazinesi' Halime Özke: Ben öldüğümde sipsi kültürü yok olacak

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde yaşayan Halime Özke, kendi elleriyle yaptığı sipsi adlı üflemeli enstrümanı çalarak ünlendi ve 2 yıl önce UNESCO tarafından 'Yaşayan İnsan Hazinesi'ne alındı. Özke, “Ben öldüğümde sipsi kültürü yok olacak" dedi.

Haberler - DHA 22.03.2022 - 12:30 | Son Güncelleme : 22.03.2022 - 12:31

'Yaşayan İnsan Hazinesi' Halime Özke: Ben öldüğümde sipsi kültürü yok olacak - 1

’nin Beyağaç ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Halime Özke, 7 yaşında koyun ve keçi otlatırken büyüklerinden sipsi çalmayı öğrendi.

Hayatında hiç okula gidemeyen ancak kendi imkanlarıyla okuma yazma öğrenen Özke, kendini sipsi yapımı ve kullanımında oldukça geliştirdi.

'Yaşayan İnsan Hazinesi' Halime Özke: Ben öldüğümde sipsi kültürü yok olacak - 2

UNESCO LİSTESİNDE

Sipsi yapımında oldukça usta olan Özke, yaptığı sipsileri satarak ailesinin geçimini sağladı.

Nota bilmeden kınalı elleriyle çaldığı sipsisiyle ün kazanan Özke, 2 yıl önce UNESCO tarafından 'Yaşayan İnsan Hazinesi' listesine alındı.

'Yaşayan İnsan Hazinesi' Halime Özke: Ben öldüğümde sipsi kültürü yok olacak - 3

Teke yöresi türkülerinde sık kullanılan, küçük boylu üflemeli çalgı olan sipsinin çok güzel bir sesi olduğunu söyleyen Özke, Beyağaç'ta eskisi gibi sipsi sanatını icra edebilen çok kişinin bulunmadığını söyledi.

Özke, sipsi kültürünün yok olmak üzere olduğunu, çalgıyı gençlere öğretmek ve sevdirmek istediğini belirtti.

'Yaşayan İnsan Hazinesi' Halime Özke: Ben öldüğümde sipsi kültürü yok olacak - 4

"MÜZİK ALETLERİ ÇIKINCA SİPSİ DE UNUTULDU"

Sipsinin hayatında önemli bir yere sahip olduğunu anlatan sipsi ustası Özke, "Yıllardır sipsi çalmayı hiç bırakmadım, o benim neşe kaynağım. Eskiden evde, eşimle birlikte çalıp, söylerdik. Radyodan türkü öğrenip, sipsiyle çalıyorum. Nefesim yettiğince çalmak istiyorum. Eskiden düğünlerde ben çalardım, kadınlar kaşıklarla oynardı. aletleri çıkınca sipsi de unutuldu" dedi.

'Yaşayan İnsan Hazinesi' Halime Özke: Ben öldüğümde sipsi kültürü yok olacak - 5

Sipsi yapımının kolay olmadığını söyleyen Özke, "Sipsi yapmak bir günümü alıyor. Benden başka sipsi yapan yok artık. Sipsi kültürünü yaşatmak istiyorum, gençlere öğretmek istiyorum. 'Soluk yetmiyor' diye çalmak isteyen yok. Ben öldüğümde sipsi kültürü yok olacak. Sipsi kültürünün unutulmasını istemiyorum" diye konuştu.

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