Yaşayanlar onların servetini geçemiyor (Forbes'a göre dünyanın en çok kazanan 'ölü isimleri' 2019)

8-Marilyn Monroe



57 yıl önce henüz 36 yaşında yaşamını yitiren Marilyn Monroe, 2.1 milyon dolar miras bırakmıştı. Dünyanın en ünlü ölü yıldızı olan Monroe’nun servetine son 1 yılda 13 milyon dolar daha eklendi. 8’inci sıradaki Monroe, listenin ilk 10’unda yer alan tek kadın.