Yaşayanlar onların servetini geçemiyor (Forbes'a göre dünyanın en çok kazanan 'ölü isimleri' 2019)

01.11.2019 - 11:57
10-Nipsey Hussle
31 Mart’ta öldürülen Nipsey Hussle’ın serveti öldüğünde 8 milyon dolardı. Ölümüyle gündem olan ünlü yıldız 6 ayda servetine 11 milyon dolar daha eklendi.
9-Prince
3 yıl önce ölen ABD’li şarkıcı Prince, varislerine 1 yılda 12 milyon dolar kazandırarak listenin 9’uncusu oldu.
8-Marilyn Monroe
57 yıl önce henüz 36 yaşında yaşamını yitiren Marilyn Monroe, 2.1 milyon dolar miras bırakmıştı. Dünyanın en ünlü ölü yıldızı olan Monroe’nun servetine son 1 yılda 13 milyon dolar daha eklendi. 8’inci sıradaki Monroe, listenin ilk 10’unda yer alan tek kadın.
7-John Lennon
Beatles’ın 1980’de öldürülen müzisyeni John Lennon, bu yıl 14 milyon dolar kazandırdı.
6-Dr. Seuss
28 yıl önce ölen çocuk kitabı yazarı Dr. Seuss’un servetine 19 milyon daha eklendi.
5-Bob Marley
Müziğin efsanevi ismi Jamaikalı müzisyen Bob Marley, 37 yıl önce öldüğünde serveti 30 milyon dolardı. Son 1 yılda 1 milyarın üzerinde dinlenen Marley, kulaklık ve mikrofon satışı yapılan markası sayesinde 20 milyon dolar kazandı.
4-Arnold Palmer
3 yıl önce ölen ABD’li golf yıldızı Arnold Palmer, reklam işbirlikleri sayesinde bir yılda 30 milyon dolar kazandı.
3-Charles Schulz
19 yıl önce ölen ABD’li efsanevi çizer Charles Schulz, dünyanın en ünlü çizgi kahramanlarından Snoopy’nin yaratıcısıydı. Ünlü çizgi dizisi Peanuts’ın (Fıstıklar) lisansı yenilenince, Schulz’un servetine 38 milyon dolar eklendi.
2-Elvis Presley
1977’de kalp krizinden ölen Elvis Presley (42) son 1 yılda 39 milyon dolar kazandırdı. Sadece ABD Memphis’teki malikanesi Graceland, yarım milyon ziyaretçi aldı. Öldüğünde serveti 19.6 milyon dolardı. Bugün, 300 milyon doları geçti.
1-Michael Jackson
Listede 2013’te bu yana 7’nci kez zirveye oturan Michael Jackson, 1 yılda varislerine 60 milyon dolar kazandırdı. Dinlenme oranı 1.8 milyardan 2.1 milyara yükselen Jackson’ın serveti, 10 yılda 2.5 milyar dolar arttı.