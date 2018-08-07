Yasemin Allen: Keyifler gıcır (Ünlülerin su oyuncakları)
Geçen yıl olduğu gibi bu yaz da havuz/deniz oyuncakları ünlülerin favorisi. Emily Ratajkowski'den Kourtney Kardashian'a ünlü isimler Instagram'da su oyuncaklarıyla keyif yaptıkları anları paylaşıyor. Son olarak Yasemin Keyifler gıcır notuyla modaya katıldı. İşte havuz/deniz keyiflerini sosyal medyadan paylaşan isimler...
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1Yasemin Allen
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2Gamze Erçel Yıldırım
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Eşi Berfu Yıldız ile fotoğraf paylaşan Eser Yenenler: İlişkimizin yükü flamingoların omzunda...
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4Hande Subaşı
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5Nilay Cafer
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6Irmak Ünal
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7Nagihan Karadere
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Sıla
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92019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda şampiyon olan ABD kadın milli takım futbolcuları Alex Morgan ve Kelley O'Hara tatile çıktı. New York'ta havuz keyfi yapan ikili su oyuncaklarında çekilen karelerini sosyal medyadan yayınladı.
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Alicia Keys
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11Britney Spears
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12Kourtney Kardashian
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13Emily Ratajkowski
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14Danielle Snyder
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15Lea Michele
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16Sara Sampaio
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17Chiara Ferragni
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18Reese Witherspoon
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19Alessandra Ambrosio
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20Jaime King
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21Alessandra Ambrosio
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22Lea Michele
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23Suki Waterhouse