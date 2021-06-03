Yaz mevsiminin damak çatlatan asırlık lezzeti: Görele dondurması

Erener, Görele dondurmasının kendine has bir kıvamı olduğunu ifade ederek, coğrafi işaret tesciliyle de dondurmanın bilinirliğinin arttığını belirtti. Bu kapsamda hazırlanan Dondurma Park projesinin DOKA tarafından desteklendiğini kaydeden Erener, şöyle konuştu: "Bu yaz inşallah imalatlarına başlıyoruz, meydanda satış yerlerimiz zaten var. Projeyle insanlar dondurmanın ne şekilde yapıldığını görecek. Turizme yönelik bir çalışma, ülkemize ve dünyaya dondurmamızı tanıtmış olacağız. Zaten kemençeden dolayı bir turist potansiyelimiz vardı, buna dondurmamızı da katmak istiyoruz."