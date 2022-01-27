Yedi ay önce evlendiği eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu silahlı saldırıda kaybeden Ece Erken hakkında ilk açıklama

Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde Bakırköy’de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay sonrası henüz açıklama yapmayan Erken'in, yeni yıla girerken, "Her şey geride kalsın; yepyeni sayfalara umutlu hikayeler yazalım" sözleri akıllara geldi. Sessizliğe bürüne Erken hakkında ilk açıklama, yakın arkadaşı Bircan Bali'den geldi. Bali, "Olayın doğruluğuna inanmak istemiyor" dedi.

Haberler 27.01.2022 - 11:51 | Son Güncelleme : 27.01.2022 - 11:53

Yedi ay önce evlendiği eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu silahlı saldırıda kaybeden Ece Erken hakkında ilk açıklama - 1

Beşiktaş eski yöneticisi, avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Ölüm haberi sonrası eşi Ece Erken sessizliğe büründü. 

Ece Erken ile uzun süre magazin program yapan Bircan Bali, Söylemezsem Olmaz programında, eşini kaybeden ünlü sunucunun evde annesi ve oğlu birlikte olduğunu açıkladı.    

Bali, Erken'in annesiyle konuştuğunu ifade edip şu açıklamaları yaptı:

"Annesi Ece Erken'i yalnız bırakmıyor. Oğlu Eymen'in henüz hiçbir şeyden haberi yok. Sabah Bodrum'a gideceklerini sanıyor. Ece, annesine 'Ben onu çok seviyorum nasıl yaşayacağım?' demiş. Olayın doğruluğuna inanmak istemiyor." 

Yedi ay önce evlendiği eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu silahlı saldırıda kaybeden Ece Erken hakkında ilk açıklama - 2

Ece Erken-Şafak Mahmutyazıcıoğlu çifti geçen yıl haziran ayında nikah masasına oturmuştu.

Ece Erken, uzun süredir birlikte olduğu Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Haziran 2021'deki nikah haberini sosyal medyadan duyurmuştu. 

43 yaşındaki Erken, "Herkese selam. Biz evlendik. Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize, sonra dostlarımıza, sevenlere, yanımızda olan herkese teşekkür ederiz" mesajını paylaşmıştı. 

Yedi ay önce evlendiği eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu silahlı saldırıda kaybeden Ece Erken hakkında ilk açıklama - 3

Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu çok az sayıda davetlinin katıldığı bir törenle 28 Haziran 2021'de mevlenmişti.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından gözler eşi Ece Erken'e çevrilse de ünlü sunucu olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. 

Yedi ay önce evlendiği eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu silahlı saldırıda kaybeden Ece Erken hakkında ilk açıklama - 4

Ünlü sunucu, 2014-2015 yılları arasında evli kaldığı Serkan Uçar'dan olan oğlu Eymen, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve Mahmutyazıcıoğlu'nun ilk eşinden olan çocuklarıyla çekildiği yılbaşı fotoğraflarını, "Her şey geride kalsın; yepyeni sayfalara umutlu hikayeler yazalım… 2022’de yıldızımız hep parlasın. Şahane bir yıl dileriz" notuyla paylaşmıştı.

Yedi ay önce evlendiği eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu silahlı saldırıda kaybeden Ece Erken hakkında ilk açıklama - 5

"EVLİLİK KELEPÇE TAKMAK GİBİ"

Erken, Mahmutyazıcıoğlu'dan evlilik teklifi aldığını Youtube sayfasında yaptığı paylaşımla duyurmuş, şu sözleri sarf etmişti:

“Evlilik konusunda kafam çok karışık. İki kere evlenip boşandım. Şimdi ki beraberliğimden de evlilik teklifi aldım. Ama evlilikten korkuyorum. Evlilik konusunda başarılı değilim. Sevgiliyken kapıyı vurup gidiyorsun, öyle bir gücün var ama evliyken yok. Sanki kelepçe takmak gibi geliyor bana. Çok sevdiğin insanla evlenmek çok ayrı bir şeydir eminim. Kapım evliliğe aralık ama tam açık değil.”

Yedi ay önce evlendiği eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu silahlı saldırıda kaybeden Ece Erken hakkında ilk açıklama - 6

Erken, 2007-2009 yılları arasında Tuncer Öztarhan, 2014-2015 yılları arasında ise Serkan Uçar ile evlilik yaşamıştı.

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