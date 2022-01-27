Yedi ay önce evlendiği eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu silahlı saldırıda kaybeden Ece Erken hakkında ilk açıklama

"EVLİLİK KELEPÇE TAKMAK GİBİ"

Erken, Mahmutyazıcıoğlu'dan evlilik teklifi aldığını Youtube sayfasında yaptığı paylaşımla duyurmuş, şu sözleri sarf etmişti:

“Evlilik konusunda kafam çok karışık. İki kere evlenip boşandım. Şimdi ki beraberliğimden de evlilik teklifi aldım. Ama evlilikten korkuyorum. Evlilik konusunda başarılı değilim. Sevgiliyken kapıyı vurup gidiyorsun, öyle bir gücün var ama evliyken yok. Sanki kelepçe takmak gibi geliyor bana. Çok sevdiğin insanla evlenmek çok ayrı bir şeydir eminim. Kapım evliliğe aralık ama tam açık değil.”