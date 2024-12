Yemekten sonra neden sigara içme isteği duyarsınız? Sağlık üzerindeki bilinmeyen etkisi

SİGARA İÇMEMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

İşte yardımcı olabilecek birkaç ipucu:



Her gün aynı saatte yemek yemeyin. Bu, beyninizin yemekleri sigarayla ilişkilendirme konusunda oluşturduğu deseni kırmak içindir.



Sigara içmek yerine yürüyüşe çıkın, bitki çayı yudumlayın veya sizi oyalayacak rahatlatıcı bir şey yapın.



Her lokmanın tadını çıkarmaya odaklanın. Yavaşlayıp tatların tadını çıkardığınızda, beyniniz ihtiyacı olan her şeyi yemeğin kendisinden alır ve sigara içme isteğini daha az cazip hale getirir.



Eğer kahveyle sigara içiyorsanız, çaya geçmeyi deneyin