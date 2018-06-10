Yeni bir Meryem Uzerli mi doğuyor: Alexandra Nikiforova

Oyunculuğa nasıl başladınız?

Teyzem tiyatro oyuncusuydu. Onun hayranı olarak büyüdüm. Kendimi de hep oyuncu olmak için doğmuş gibi hissediyordum. 14 yaşında tiyatro eğitimine başladım, ardından lisans eğitimi aldım. Rusya’da bir dönem işinde rol aldıktan sonra da Türkiye’ye geldim.

Güzelliğiniz bu rolü almanızda etkili oldu mu sizce?

Bizde bir söz var; “Beni görüntümle karşılayıp zekâmla uğurlayın”. Ben de buna inanıyorum. Güzel olup olmadığıma hiç kafayı takmadım. Umarım bu işte olmamın sebebi sadece güzellik değildir. Gerçekten de arkadaşlarımın sevgilileri olduğu zamanlarda ben tiyatroya giderdim. Hiç aşk falan düşünmezdim.