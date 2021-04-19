Yeni dizi Kağıt Ev'de kim kimdir? (Karakter analizleri)

19.04.2021 - 15:28
CİHAN FIRTINA
Evli 3 çocuk sahibidir. Çocuklarına düşkün bir babadır. Çok iyi bir konuşmacı ve tam bir kitap kurdudur. Kıvrak zekâsı ile herkesi kendisine hayran bırakır. Hisleri çok kuvvetlidir. Emniyet Olay Yeri ekibinin gönüllü yardımcısıdır. Hukuk fakültesinde yeni profesör olan başarılı bir akademisyendir.
AYLİN FIRTINA
Hırslı, tutkulu, kendine güvenen kariyer sahibi, 3 çocuk annesi, güzel bir kadındır.
Hayatının her alanının mükemmel olmasını ister, giyimi kuşamı, evindeki detayları, çocukların eğitimi, arkadaşlıkları, kocasının konumu, gücü hepsi onun istediği gibi olmalıdır. Üstelik her şeye yetişir. İçinde bulunduğu mükemmel tablonun mimarı ve ressamıdır.
AZRA İNCE
Çok güzel, bir o kadar da hırslı ve tutkuludur. Psikolog ve aynı zamanda bir haber kanalında kendi adını taşıyan bir programda sunuculuk yapmaktadır. Takıntılıdır, bir şeyi kafasına sokarsa mutlaka elde eder. Cihan’ı bir konferansta dinlerken ilk kez görür ve programına çıkarır, sonra da sürekli konuğu olur.
GÜLSÜM YILMAZ
Vicdanlı, iyi yürekli ve çalışkandır. Fırtına ailesinin emektar yardımcısı; eli çok lezzetli, titiz, vefakar bir kadın ve bir annedir.. Kendisi okuyamamış olduğu için tek umudu kızı İnci’dir.
BÜLENT IŞIK
Bekar, karizmatik, yakışıklı ve çapkındır. Polis akademisinden mezun olduktan sonra hukuk fakültesinde master yaparken Cihan ile tanışır, yakın arkadaş olurlar.
İşinde çok başarılıdır, teşkilatta hızlı yükselmiş İnterpol’de görev almış pek çok uluslararası operasyonu başarı ile yürütmüştür.
CEMRE FIRTINA
Ailenin ortanca çocuğudur. Sağı solu belli olmayan, bir an çok neşeliyken kısa bir süre sonra agresif birine dönüşebilen, bazen de ağır depresyona giren bir kızdır. Aslında çok zekidir ama zekasını yıkıcı bir biçimde çevreye zarar vermek için kullanır. Ailenin ortanca çocuğudur. Babasına aşırı düşkündür ve kimseyle paylaşmak istemez.
MERT FIRTINA
Yakışıklı, başarılı, güzel ruhlu bir delikanlıdır. Fırtına ailesinin büyük oğlu, mühendislik son sınıf öğrencisidir. Çok küçük şeylerden mutlu olabilen Mert; ailesi ve arkadaşlarıyla çok güzel ilişki içindedir
ÇETİN YILMAZ
Liseyi terk etmiş, askerden geldikten sonra da bir türlü iyi bir iş bulamayan, gelecek korkularını öfkeyle kapatmaya çalışan bir gençtir. İnci’nin ağabeyi. İnci’nin iyi bir üniversitede okumasından rahatsızdır çünkü içten içe bu durumu kıskanmaktadır.
HALİL YILMAZ
Geri kafalı ve tembel bir adamdır.
nci’nin babası, Gülsüm’ün de kocasıdır. Şoförlük yaptığı firmada alkollü araba kullanıp kaza yapınca işten atılmış, yarı yatalak kalmış ve bir daha da düzgün işi olmamıştır
KONUSU
Fırtına ailesi; üç çocuklarıyla mutlu bir hayat sürdürmektedir; ta ki tek bir yanlış anlaşılmanın yol açacağı trajediye kadar.
Ceza Hukuku Profesörü Cihan Fırtına, Suçlu Peşinde programının yapımcısı Azra İnce’nin cazibesine yenik düşer ve ilk kez karısını aldatır. Başarılı bir avukat olan Aylin, işi ve 3 çocuğu arasında, bu ihaneti fark etmezken; 16 yaşındaki kızları Cemre'nin dikkatinden kaçamaz. Cemre şüphelerinde haklıdır ama şüphelendiği kişi yanlış olur. Babasının, ailenin emektarı Gülsüm’ün kızı İnci ile ilişkisi olduğunu zanneder. Babasının üniversitede öğrencisi olan İnci, Cemre'nin desteğiyle okumuş, çok çalışkan, sevgi dolu bir kızdır ve Cemre'nin kendisine yönelik düşmanca tavırlarından bihaberdir. İki genç kız arasında çıkan tartışma, İnci'nin ölümüyle son bulur.
Çaresizce kızını arayan Gülsüm'ün yardım isteyeceği tek yer Fırtına ailesi iken, İnci'yi çaresizce arayan bir kişi daha vardır. İnci'nin herkesten sakladığı biricik aşkı, Fırtına Ailesi'nin büyük çocukları Mert.
Aylin ve Cihan Fırtına büyük çıkmaz içine düşerler. Evlerinde işlenen cinayet; karı koca için vicdan, merhamet, ihanet üçgeninde verecekleri en büyük sınav olur. Onlar iyi ebeveyn olmak adına evlatlarını korumaya çalışırken, ömürlerini verdikleri adalete de ihanet ederler.