Yeni dizi Kağıt Ev'de kim kimdir? (Karakter analizleri)

KONUSU



Fırtına ailesi; üç çocuklarıyla mutlu bir hayat sürdürmektedir; ta ki tek bir yanlış anlaşılmanın yol açacağı trajediye kadar.

Ceza Hukuku Profesörü Cihan Fırtına, Suçlu Peşinde programının yapımcısı Azra İnce’nin cazibesine yenik düşer ve ilk kez karısını aldatır. Başarılı bir avukat olan Aylin, işi ve 3 çocuğu arasında, bu ihaneti fark etmezken; 16 yaşındaki kızları Cemre'nin dikkatinden kaçamaz. Cemre şüphelerinde haklıdır ama şüphelendiği kişi yanlış olur. Babasının, ailenin emektarı Gülsüm’ün kızı İnci ile ilişkisi olduğunu zanneder. Babasının üniversitede öğrencisi olan İnci, Cemre'nin desteğiyle okumuş, çok çalışkan, sevgi dolu bir kızdır ve Cemre'nin kendisine yönelik düşmanca tavırlarından bihaberdir. İki genç kız arasında çıkan tartışma, İnci'nin ölümüyle son bulur.

Çaresizce kızını arayan Gülsüm'ün yardım isteyeceği tek yer Fırtına ailesi iken, İnci'yi çaresizce arayan bir kişi daha vardır. İnci'nin herkesten sakladığı biricik aşkı, Fırtına Ailesi'nin büyük çocukları Mert.

Aylin ve Cihan Fırtına büyük çıkmaz içine düşerler. Evlerinde işlenen cinayet; karı koca için vicdan, merhamet, ihanet üçgeninde verecekleri en büyük sınav olur. Onlar iyi ebeveyn olmak adına evlatlarını korumaya çalışırken, ömürlerini verdikleri adalete de ihanet ederler.

KAĞIT EV 1. BÖLÜM FRAGMANI