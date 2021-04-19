Yeni dizi Kağıt Ev'de kim kimdir? (Karakter analizleri)

Star’ın yeni dizisi ‘Kağıt Ev’, pazartesi günleri izleyicisi ile buluşacak. Başrollerinde; Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu, Tuvana Türkay, Can Nergis ve Nihal Koldaş gibi önemli isimlerin yer aldığı bu akşam ilk bölümüyle ekrana gelecek. İşte dizinin karakter analizleri, konusu, fotoğrafları ve fragmanı...

19.04.2021 - 15:28

Yeni dizi Kağıt Ev'de kim kimdir? (Karakter analizleri) - 1

CİHAN FIRTINA

Evli 3 çocuk sahibidir. Çocuklarına düşkün bir babadır.  Çok iyi bir konuşmacı ve tam bir kitap kurdudur. Kıvrak zekâsı ile herkesi kendisine hayran bırakır. Hisleri çok kuvvetlidir. Emniyet Olay Yeri ekibinin gönüllü yardımcısıdır. Hukuk fakültesinde yeni profesör olan başarılı bir akademisyendir.

Yeni dizi Kağıt Ev'de kim kimdir? (Karakter analizleri) - 2

AYLİN FIRTINA

Hırslı, tutkulu, kendine güvenen kariyer sahibi,  3 çocuk annesi, güzel bir kadındır.
Hayatının her alanının mükemmel olmasını ister, giyimi kuşamı, evindeki detayları, çocukların eğitimi, arkadaşlıkları, kocasının konumu, gücü hepsi onun istediği gibi olmalıdır.  Üstelik her şeye yetişir. İçinde bulunduğu mükemmel tablonun mimarı ve ressamıdır.

Yeni dizi Kağıt Ev'de kim kimdir? (Karakter analizleri) - 3

AZRA İNCE

Çok güzel, bir o kadar da hırslı ve tutkuludur. Psikolog ve aynı zamanda bir  haber kanalında kendi adını taşıyan bir programda sunuculuk yapmaktadır. Takıntılıdır, bir şeyi kafasına sokarsa mutlaka elde eder. Cihan’ı bir konferansta dinlerken ilk kez görür ve programına çıkarır, sonra da sürekli konuğu olur.

Yeni dizi Kağıt Ev'de kim kimdir? (Karakter analizleri) - 4

GÜLSÜM YILMAZ

Vicdanlı, iyi yürekli ve çalışkandır. Fırtına ailesinin emektar yardımcısı; eli çok lezzetli, titiz, vefakar bir kadın ve bir annedir.. Kendisi okuyamamış olduğu için tek umudu kızı İnci’dir.

Yeni dizi Kağıt Ev'de kim kimdir? (Karakter analizleri) - 5

BÜLENT IŞIK


Bekar, karizmatik, yakışıklı ve çapkındır. Polis akademisinden mezun olduktan sonra hukuk fakültesinde master yaparken Cihan ile tanışır, yakın arkadaş olurlar.
İşinde çok başarılıdır, teşkilatta hızlı yükselmiş İnterpol’de görev almış pek çok uluslararası operasyonu başarı ile yürütmüştür.

Yeni dizi Kağıt Ev'de kim kimdir? (Karakter analizleri) - 6

CEMRE FIRTINA

Ailenin ortanca çocuğudur. Sağı solu belli olmayan, bir an çok neşeliyken kısa bir süre sonra agresif birine dönüşebilen, bazen de ağır depresyona giren bir kızdır. Aslında çok zekidir ama zekasını yıkıcı bir biçimde çevreye zarar vermek için kullanır. Ailenin ortanca çocuğudur. Babasına aşırı düşkündür ve kimseyle paylaşmak istemez.

Yeni dizi Kağıt Ev'de kim kimdir? (Karakter analizleri) - 7

MERT FIRTINA

Yakışıklı, başarılı, güzel ruhlu bir delikanlıdır. Fırtına ailesinin büyük oğlu, mühendislik son sınıf öğrencisidir. Çok küçük şeylerden mutlu olabilen Mert; ailesi ve arkadaşlarıyla çok güzel ilişki içindedir

Yeni dizi Kağıt Ev'de kim kimdir? (Karakter analizleri) - 8

ÇETİN YILMAZ

Liseyi terk etmiş, askerden geldikten sonra da bir türlü iyi bir iş bulamayan, gelecek korkularını öfkeyle kapatmaya çalışan bir gençtir. İnci’nin ağabeyi. İnci’nin iyi bir üniversitede okumasından rahatsızdır çünkü içten içe bu durumu kıskanmaktadır.



Yeni dizi Kağıt Ev'de kim kimdir? (Karakter analizleri) - 9

HALİL YILMAZ

Geri kafalı ve tembel bir adamdır.
nci’nin babası, Gülsüm’ün de kocasıdır. Şoförlük yaptığı firmada alkollü araba kullanıp kaza yapınca işten atılmış, yarı yatalak kalmış ve bir daha da düzgün işi olmamıştır

Yeni dizi Kağıt Ev'de kim kimdir? (Karakter analizleri) - 10

KONUSU

Fırtına ailesi;  üç çocuklarıyla mutlu bir hayat sürdürmektedir; ta ki tek bir yanlış anlaşılmanın yol açacağı trajediye kadar.

Ceza Hukuku Profesörü Cihan Fırtına, Suçlu Peşinde programının yapımcısı Azra İnce’nin cazibesine yenik düşer ve ilk kez karısını aldatır. Başarılı bir avukat olan Aylin, işi ve 3 çocuğu arasında, bu ihaneti fark etmezken; 16 yaşındaki kızları Cemre'nin dikkatinden kaçamaz.  Cemre şüphelerinde haklıdır ama şüphelendiği kişi yanlış olur. Babasının,  ailenin emektarı Gülsüm’ün kızı İnci ile ilişkisi olduğunu zanneder. Babasının üniversitede öğrencisi olan İnci, Cemre'nin desteğiyle okumuş, çok çalışkan, sevgi dolu bir kızdır ve Cemre'nin kendisine yönelik düşmanca tavırlarından bihaberdir. İki genç kız arasında çıkan tartışma, İnci'nin ölümüyle son bulur.

Çaresizce kızını arayan Gülsüm'ün yardım isteyeceği tek yer Fırtına ailesi iken, İnci'yi çaresizce arayan bir kişi daha vardır.  İnci'nin herkesten sakladığı biricik aşkı, Fırtına Ailesi'nin büyük çocukları Mert.

Aylin ve Cihan Fırtına büyük çıkmaz içine düşerler.  Evlerinde işlenen cinayet; karı koca için vicdan, merhamet, ihanet üçgeninde verecekleri en büyük sınav olur.  Onlar iyi ebeveyn olmak adına evlatlarını korumaya çalışırken,  ömürlerini verdikleri adalete de ihanet  ederler.

KAĞIT EV 1. BÖLÜM FRAGMANI

Yeni dizi Kağıt Ev'de kim kimdir? (Karakter analizleri) - 11

İLK BÖLÜMDEN KARELER

Yeni dizi Kağıt Ev'de kim kimdir? (Karakter analizleri) - 12
Yeni dizi Kağıt Ev'de kim kimdir? (Karakter analizleri) - 13
Yeni dizi Kağıt Ev'de kim kimdir? (Karakter analizleri) - 14
Yeni dizi Kağıt Ev'de kim kimdir? (Karakter analizleri) - 15
Yeni dizi Kağıt Ev'de kim kimdir? (Karakter analizleri) - 16
Yeni dizi Kağıt Ev'de kim kimdir? (Karakter analizleri) - 17
Yeni dizi Kağıt Ev'de kim kimdir? (Karakter analizleri) - 18
Yeni dizi Kağıt Ev'de kim kimdir? (Karakter analizleri) - 19
Yeni dizi Kağıt Ev'de kim kimdir? (Karakter analizleri) - 20

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