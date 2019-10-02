Yeni dizi Sevgili Geçmiş'in konusu ve karakterleri (Sevgili Geçmiş'te kim kimdir?)

Elifcan Ongurlar (ÇİLEM DOĞAN)

Üç kız kardeşin en küçüğü… Azra ile beraber büyümüş ve hep Azra tarafından kollanmıştır. Çilem, göründüğü saf kızın arkasına saklanmayı iyi bilir. Belki bunu planlayarak yapmaz ama böyle yaşamaya alışmıştır. Masum yüzündeki keder de bunu her zaman desteklemiştir. Yetim olarak büyümesi onun hayattaki en büyük silahıdır; o bir yetimdir ve hayattaki tüm iyi şeyleri o hak etmektedir. Çilem içten içe her zaman buna inanmıştır. Bu yüzden de içinde giderek onu kötülük yapmaya kadar vardıracak büyük bir kıskançlık saklar.