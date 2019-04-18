Yeni mutfak sanatı: Nota nota pişirmek

This'in yeni yaklaşımında pek çok yiyecek, tozlar ve karışımlar haline getirilerek çeşitli kimyasal işlemler ve müzik ve notalarla farklı bir beste yaparcasına işleyerek yepyeni lezzetlerin doğmasına neden oluyor. Şefler yaptıkları yemek üstünde, dış etmenlerin etkisini en aza indirerek tam hakimiyet kuruyor. Ancak geleneksel metotları tercih eden şefler, bu yolla yemeğin orijinalliğini, ruhunu kaybedeceği ve geleneksel mutfakların sona ereceği konusunda endişeli. Yeni yöntemin en büyük avantajı gıdaların tarladan sofraya yolculuğu sırasında uğradığı kayıpları sıfıra indirmesi ve enerji tasarrufu. Bu da birçok bilim insanının şimdiden takdirini kazanması için yeterli oldu.