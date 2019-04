Yeni mutfak sanatı: Nota nota pişirmek

Dünyada her geçen gün daha fazla laboratuvar ve ekibin, kimya, fizik ve biyolojiden yararlanarak mutfak olgusunun farklı mekanizmalarında keşif yolculuğuna çıktığını belirten Hervé This, "Kimya laboratuvarlarındaki modern araçların mutfaklarda kullanılmasıyla ortaya çıkan moleküler pişirme adlı yepyeni bir teknik, dünyayı kasıp kavurdu. Sifonlar, düşük derecede pişirme, döner buharlaştırıcılar ve ultrasonik sondalar sayesinde moleküler gastronomi ortaya çıktı. 1994'ten beri ise moleküler gastronominin yeni bir uygulama şekli olarak, dünyanın her yanında yepyeni bir fikir filizleniyor: 'Nota nota pişirme.' Bu büyük bir devrim. Nota nota pişirme saf bileşiklerden yeni bir yemek ortaya çıkarmaktır. Bu teknik akla hayale gelmeyen sonuçlar doğurabilir. Çünkü kıvamdan renge, tattan kokuya, besin içeriğinden toksikliğe kadar yemeğin her unsuru şefin kontrolü altındadır" şeklinde konuştu.