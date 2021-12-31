Yılbaşı sofrasında beslenme hatalarına dikkat

Yeni bir yıla girmenin heyecanı ile birlikte sofraları donatacak birbirinden güzel yemekler için de hazırlıklara şimdiden başlandı. Uzmanlar yılbaşı sofraları için önerilerini şu şekilde sıralıyor…
Her zaman yemeklerimizin baş tacı olan çorbalar yılbaşı sofralarımızda da olmalı. Soğuk bir yılbaşı gününde, keyifli bir yemekten önce çorba ile hem midemizi hem de ruhumuzu yılbaşı yemeğine hazırlamak güzel bir başlangıç olacaktır. Etli, yağlı, ağır bir çorba yerine sebze çorbası gibi hafif bir çorba tercih edilmeli.
Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi hindi, tercihe göre farklı şekillerde hazırlanabilir. Hindi, fırında ve zeytinyağı ile tatlandırılmış olarak tercih edilirse gayet lezzetli ve sağlıklı olacaktır. Hindiyi tercih etmeyenler balık ya da beyaz et seçeneklerini kullanabilirler.
Kış sebzelerinden hazırlanabilecek salatalar sofralarda mutlaka yer almalı. Kışın bol miktarda bulunan lahana, havuç, brokoli, semizotu, karnabahar gibi sebzeler tercihe göre çiğ, haşlanmış ya da fırınlanmış olarak servis edilebilir. Hazırlayacağınız bu salatalar tokluk hissi sağlayacak ve rahatsızlık yaratmayacaktır.
Tabi ki sofraların olmazsa olmazları olduğu gibi olmasa daha iyi olurları da var. Pirinç pilavı, makarna, kızartmalar, kavurmalar mümkün olduğunca yılbaşı sofralarından uzak tutulmalı. Tatlı seçiminde ağır ve şerbetli tatlılar yerine meyveli ya da sütlü tatlıları tercih edebilirsiniz. Ev yapımı, içerisindeki şeker ve yağ miktarı belli olan şerbetli tatlılar da küçük porsiyonlarda tüketilebilir.
Yılbaşı gecesinin vazgeçilmezlerinden biri de kuruyemişler. Yemekten 1 ya da 1.5 saat sonra maksimum bir avuç içi kadar karışık olarak tüketilebilir. Ceviz, badem, fındık, kabak çekirdeği gibi kuruyemişler tercih edilebileceği gibi ay çekirdeği, soslu kuruyemişler gibi kalori yüksek besinlerden kaçınılmalı. Diğer yandan meyve tüketimini yemekten bir saat sonrasına bırakın. Mevsim meyvelerinden tercihe göre bir porsiyon tüketebilirsiniz.
Her zaman olduğu gibi yılbaşı sofrasında da en önemli olan porsiyon miktarı. Porsiyonlarınızı tüketeceğiniz miktarda tabaklarınıza almaya özen gösterin. Bu noktada dengeyi korumak ve ölçülü miktarlarda besinleri tüketmek çok önemli.