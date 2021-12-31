Yılbaşı sofrasında beslenme hatalarına dikkat

BAŞLANGIÇ İÇİN ÇORBA EN İDEALİ

Her zaman yemeklerimizin baş tacı olan çorbalar yılbaşı sofralarımızda da olmalı. Soğuk bir yılbaşı gününde, keyifli bir yemekten önce çorba ile hem midemizi hem de ruhumuzu yılbaşı yemeğine hazırlamak güzel bir başlangıç olacaktır. Etli, yağlı, ağır bir çorba yerine sebze çorbası gibi hafif bir çorba tercih edilmeli.