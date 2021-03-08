Yıldız futbolcu Jack Grealish'in Natalia Zoppa'ya mesajını yakalayan sevgilisi Hass Saleh: Bugün daha garip olamazdı

Premier Lig ekibi West Ham'ın yıldızı Jack Grealish'in sosyal medyadan fenomen Natalia Zoppa'ya attığı mesajı sevgilisi Hass Saleh gördü. Olayın arından açıklama yapan Saleh "Bugün daha garip olamazdı. Premier Lig'in en iyi futbolcusu benim sevgilimle yazışmaya çalıştı" dedi.

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08.03.2021 - 16:14

Daily Star'ın haberine göre; Premier Lig ekibi West Ham'ın yıldızı Jack Grealish'in adı skandal bir olaya karıştı.

Grealish iddialara göre TV yıldızı Natalia Zoppa'ya sosyal medyadan bir mesaj gönderdi.







Zoppa'ya gelen mesajı gören sevgilisi Hass Saleh, "Bugün daha garip olamazdı. Premier Lig'in en iyi futbolcusu benim sevgilimle yazışmaya çalıştı" dedi.







The Sun'a konuşan çifte yakın bir kaynak ise, "Hass, Jack'in Natalia'yı çekici bulmasına şaşırmadı. Çünkü o gerçekten çok güzel ve o da Natalia'yla gurur duyuyor" diye konuştu.







"Hass bu durumu hiç kızmadı" diyen kaynak "Aksine bunu iyi bir fırsat görüp dikkatleri onun sosyal medya hesaplarına çekerek olabildiğince takipçi kazanmaya çalıştı" ifadelerini kullandı.







Natalia'nin Instagram'da yaklaşık 250 bin takipçisi bulunurken 25 yaşındaki futbolcunun ise 1.5 milyon takipçisi var.

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