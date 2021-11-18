Yıldız rapçi Young Dolph öldürüldü

Amerikalı rap yıldızı Young Dolph (36), bir dükkandan alışveriş yaptığı sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. (Fotoğraflar: AFP)

Haberler 18.11.2021 - 11:50

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Young Dolph olarak tanınan ünlü rapçi Adolph Robert Thornton Jr., cinayete kurban gitti.

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Olayın Tennessee’deki bir kurabiye dükkanında meydana geldiği belirtildi.


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Dükkanın sahibi Maurice Hill yaptığı açıklamada, kurabiye almak için dükkana giren rapçinin kimliği belirsiz saldırgan tarafından silahla vurularak öldürüldüğünü aktardı.


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Bir başka görgü tanığı ise bir aracın dükkana yanaşıp, penceresinden ateş açtığını ifade etti.


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YOUNG DOLPH KİMDİR?

Adolph Robert Thornton, Jr., 27 Temmuz 1985 yılında dünyaya geldi. Daha çok bilinen sahne adıyla Young Dolph, Amerikalı bir rapçiydi.

2016’da Billboard 200 listesinde 49 numaraya kadar yükselen King of Memphis albümüyle müzik dünyasında adını duyuran rapçi, son olarak New York’ta düzenlenen Rolling Lous festivalinde sahneye çıkmıştı.

İşte olay yerinden diğer kareler...

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