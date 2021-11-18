Yıldız rapçi Young Dolph öldürüldü

YOUNG DOLPH KİMDİR?



Adolph Robert Thornton, Jr., 27 Temmuz 1985 yılında dünyaya geldi. Daha çok bilinen sahne adıyla Young Dolph, Amerikalı bir rapçiydi.



2016’da Billboard 200 listesinde 49 numaraya kadar yükselen King of Memphis albümüyle müzik dünyasında adını duyuran rapçi, son olarak New York’ta düzenlenen Rolling Lous festivalinde sahneye çıkmıştı.

İşte olay yerinden diğer kareler...