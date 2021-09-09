Yıldız Tilbe'den aşı açıklaması

Sosyal medyada aşı karşıtı paylaşımlarıyla öne çıkan ve bazı kullanıcılardan tepki alan sanatçı Yıldız Tilbe aşı olduğu iddialarını yalanladı. Aşı değil konsere çıkabilmek için PCR testi yaptırdığını vurgulayan Tilbe, "İsteyen istediğini yaptırsın. Herkes kendinden sorumlu" dedi.
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09.09.2021 - 07:39
Daha önce "Aşıyı da PCR'ı da reddediyorum" diyen Yıldız Tilbe, konser öncesi ilk doz Covid 19 aşısını olduğu iddiaları üzerine açıklama yaptı.
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