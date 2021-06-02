Yılmaz Erdoğan eski eşi Belçim Bilgin'i ziyaret etti

"DESTEK OLURUM"



Pandemiden etkilenen sanatçılarla ilgili konuşan Erdoğan, "Arkadaşlarla görüşüyoruz, onlar için ne yapabiliriz diye. Bu insanlar için bir organizasyon yapmak lazım. Böyle organizasyon yapacak insanlar olursa severek içerisinde olurum" ifadelerini kullandı.





"DİJİTALDE GELİR SABİT"



Sinema solanlarının kapalı olmasından dolayı dijital platformlara iş yaptıklarını söyleyen Erdoğan, "Dijital platformlara çalışıyoruz. Getirisi sabit oluyor. Sinema gişelerinde batabilirsin de, yüksek gelir de elde edebilirisin. Burada sabit gelirim var" şeklinde konuştu.