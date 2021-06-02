Yılmaz Erdoğan eski eşi Belçim Bilgin'i ziyaret etti

Usta sanatçı Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin ve oğlu Rodin'i Bodrum'da kaldıkları otelde ziyaret etti

02.06.2021 - 08:49

Yılmaz Erdoğan eski eşi Belçim Bilgin'i ziyaret etti - 1
Ünlü oyuncu Belçim Bilgin ve oğlu Rodin, Bodrum'da tatil yapıyor. Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Önceki gün Yılmaz Erdoğan, eski eşi ve oğlunu konakladıkları otelin plajında ziyaret etti. Üç yıl önce yollarını dostça ayıran çiftten Bilgin, Erdoğan'ı sarılarak karşıladı.

Yılmaz Erdoğan eski eşi Belçim Bilgin'i ziyaret etti - 2
"İŞ OLDUKÇA İSTANBUL'A GİDİYORUM"

Arkadaş gurubuyla sohbet eden Erdoğan, daha sonra ayak üstü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Uzun süredir Köyceğiz'deki çiftliğinde bulunan Erdoğan, "Yazar olunca hayatımın bir kısmı kapalı geçiyor. Set oluncaya kadar köydeyim. Bir polisiye film çektik. Adı: Kin. İlk defa bir uyarlama yaptım, sonra da köye geri döndüm." dedi.

Yılmaz Erdoğan eski eşi Belçim Bilgin'i ziyaret etti - 3

"DESTEK OLURUM"

Pandemiden etkilenen sanatçılarla ilgili konuşan Erdoğan, "Arkadaşlarla görüşüyoruz, onlar için ne yapabiliriz diye. Bu insanlar için bir organizasyon yapmak lazım. Böyle organizasyon yapacak insanlar olursa severek içerisinde olurum" ifadelerini kullandı.

"DİJİTALDE GELİR SABİT"

Sinema solanlarının kapalı olmasından dolayı dijital platformlara iş yaptıklarını söyleyen Erdoğan, "Dijital platformlara çalışıyoruz. Getirisi sabit oluyor. Sinema gişelerinde batabilirsin de, yüksek gelir de elde edebilirisin. Burada sabit gelirim var" şeklinde konuştu.

Yılmaz Erdoğan eski eşi Belçim Bilgin'i ziyaret etti - 4
"AŞK YOK"

Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamalarında spiker Damla Uğurtürk'le görüntülendiği hatırlatılıp, "Aranızda duygusal bir ilişki var mı?" sorusunu ise Erdoğan, "Arkadaşız, duygusal bir şey yok." şeklinde cevapladı.

Yılmaz Erdoğan eski eşi Belçim Bilgin'i ziyaret etti - 5
Ünlü oyuncu, bir ara oğlu Rodin'i sırtına alıp omuzları üzerinde gezdirdi. Baba-oğul hasret giderirken objektiflere böyle takıldı.

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