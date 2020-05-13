Yılmaz Erdoğan'dan Ersin Korkut'a: Gönüllerin şampiyonusun

Ünlü oyuncu Ersin Korkut'un yaşadığı sakatlık sonrası Survivor'a veda etmesi ve konseyde "En çok köpeğimi merak ediyorum" demesi yürekleri burktu. Korkut'un akrabası Yılmaz Erdoğan başta olmak üzere birçok ünlü isim ünlü oyuncuya destek mesajları yayınladı. İşte o paylaşımlar...

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13.05.2020 - 12:17

Survivor 2020 ünlüler takımından Ersin Korkut diz sakatlığı nedeniyle adaya veda etmek zorunda kaldı. Acun Ilıcalı açıklamayı yaparken duygu dolu anlar yaşadı.

Korkut'un konseydeki "En çok köpeğimi merak ediyorum, en çok onu sonra ailemi özledim" sözleri yürekleri burktu.







Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamayan Korkut, Survivor hesaplarından yayınlanan yeni videosunda ise, "Bugün benim elenmemin ilk günü. Uçuşumu bekliyorum. Çok büyük duygu seli yaşıyorum. Acun abilere de söyledim, 'çok değişik bir duygu içerisindeyim. Ben kimi kırdıysam, üzdüysem, çok özür dilerim. Bu bende ilk defa çıktı, ben hiçbir zaman ağlamam sızlamam. Bugün saçma bir duygu seli yaşıyorum" ifadelerini kullandı.







Ilıcalı'nın bugün köpeğinin ölüm haberini de vermesi beklenen Korkut’a ünlü isimlerden de geçmiş olsun dileklerin ve destek mesajları geldi.

Yılmaz Erdoğan:



Yetenekli, azimli, iyi kalpli kuzenim benim! Gönüllerin şampiyonusun







Bülent Parlak:



Seni çok seviyoruz şampiyon







Mustafa Erdoğan:



Aslan kuzenim Ersin.. hep gurur duyduk hep destekledik.. geçmiş olsun gözüm







Rıza Kocaoğlu:



Ersin can'dır







Demet Akalın:



Ersin abi ya, adamın dibiydin ya sen. Başkaları nazlandı!! Oynamadı!! O daha çok oyuna çıktı! Adamın elinden şampiyonluk gitti ya!







Pascal Nouma:



Dön gel şampiyon, sen kazandın zaten kanka





Şaka gibi, bence # Hakan Hatipoğlu:Şaka gibi, bence # survivor 2020 büyük bir değerini bir sakatlık sonucu kaybetti. Ersin Korkut yazık oldu...

İsmail Baki:



Önce köpeğimi görmeye gideceğim dedi. Yıkıldım!