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Yılmaz Erdoğan'ın oğlu Rodin: Ronaldo kendini beğenmiş ve egolu

Oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın oğlu Rodin, Cristiano Ronaldo için "Ronaldo kendini beğenmiş, egolu, onu sevmiyorum” dedi.

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    Yılmaz Erdoğan'ın Belçim Bilgin ile evliliğinden dünyaya gelen Rodin Nazım Erdoğan annesiyle önceki gün Etiler-Akmerkez’de görüntülendi.
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    Futbolu çok sevdiğini söyleyen 8 yaşındaki Rodin, “Büyüyünce futbolcu olmak istiyorum. En sevdiğim futbolcu Messi. Ronaldo kendini beğenmiş, egolu, onu sevmiyorum” ifadelerini kullandı.
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    50 yaşındaki Erdoğan geçtiğimiz yılları Rodin’i İngiliz devi Arsenal’in Türkiye’deki futbol okuluna yazdırmıştı.
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    33 yaşındaki Ronaldo, Real Madrid'ten Juventus'a 100 milyon euro bonservis ve 12 milyon euro yetiştirme bedeliyle transfer olmuştu.
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    Real Madrid'de 2009 yılından bu yana forma giyen Cristiano Ronaldo, İspanya temsilcisinde 438 karşılaşmada 450 gol ve 131 asistlik performans sergilemişti.
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