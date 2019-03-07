Yolanthe Cabau ile boşanacak Wesley Sneijder’den açıklama: Berbat ettim! Hem de birkaç kez
Galatasaray ve Hollanda Milli Takımı'nın eski yıldızı Wesley Sneijder ile eşi Yolanthe Cabau'nun boşanacağı iddialarının ardından Sneijder açıklama yaptı: Berbat ettim. Hem de birkaç kez. Henüz ayrılmadık.
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Bir dönem Galatasaray forması da giyen Wesley Sneijder ile eşi Yolanthe Cabau ayrılma kararı almış, çiftin menajeri, Hollanda’nın en çok izlenen magazin programlarından RTL Boulevard'a bu gelişmeyi doğrulamıştı.
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Bu gelişme üzerine Sneijder Instagram hesabından bir açıklama yaptı.
34 yaşındaki Hollandalı futbolcu, iddiaların ardından sosyal medya hesabından 33 yaşındaki eşi Yolanthe Cabau ve iki oğlunun fotoğrafını paylaşarak, “Berbat ettim. Hem de birkaç kez. Ailem dinlenmeyi hak ediyor. Mahremiyetimize saygı göstermenizi istiyorum. Henüz ayrılmadık” açıklamasını yaptı.
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Hata yaptığını kabul eden Sneijder’ın eşini aldattığı ve ihanet iddialarından dolayı boşanma aşamasına geldikleri, ancak Yolanthe Cabau'nun eşini affettiği söylentileri ortaya atıldı.
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Geçtiğimiz günlerde boşanma kararı hakkında açıklamalarda bulunan Sneijder, "Biz sadece meşgulüz. Yolanthe Amerika'da. FaceTime aracılığıyla günlük görüşüyoruz" demişti.
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2010 yılında evlenen çiftin bu evlilikten Xess Xava adında bir erkek çocuğu oldu. Sneijder'in ilk evliliğinden de bir oğlu bulunuyor.
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Uzun süre fotomodellik, dizi oyunculuğu ve televizyon sunuculuğu yapan Yolanthe Cabau van Kasbergen, bir erkek dergisi tarafından üç kez, "Hollanda'nın en seksi kadını" seçildi.