YouTuber Fariz Bakhshaliyev'in motosikleti çalındı: Bulan kişiye ödül vereceğim

"BU İKİ KİŞİ UZUN ZAMANDAN BERİ HIRSIZLIK YAPIYOR"



Bakhshaliyev, motosikleti çalan kişilerin uzun zamandan beri hırsızlık yaptığını iddia ederek, "Kamera kayıtlarına baktık. İki kişi geliyor, kafalarında kask var. Motosikletin direksiyonu kitliydi. Bir hareket yaparak, motosikleti kırıyor. Sonrasında biz zaten kamera kayıtlarına baktık. Motosikleti bulamadık. Kendim sosyal medya ile uğraştığım için araştırma yaptım. Bu iki kişi uzun zamandan beri hırsızlık yapıyor. Daha bugün de lüks bir motosiklet çalmışlar. İstanbul'un her yerinden motosiklet çalıyorlar" dedi.