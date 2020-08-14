Yüzlerce yıllık bir lezzet efsanesi: Keskin tavası

"2 saat öncesinden sipariş verilmesi gerekiyor"



Keskin tavanın 200 derecelik taş fırınlarda pişirildiği zaman daha lezzetli hale geldiğini ifade eden Çakmak, "Güzel ve lezzetli bir ürünümüz. Keskin tava Türkiye'nin farklı illerinde de yapılabiliyor. Fakat Keskin tava, Keskin'de yeniyor. Özellikle bu tarihi mekanda daha güzel yeniyor. Günümüzde elektronik fırınlarda da yapılıyor ama biz taş fırını biz tercih ediyoruz. Kuzunun incik bölümü kullanıyor. Önceden Öğretmenevi Müdürlüğünü arayıp kaç kişi olduğunu ve en az 2 saat öncesinden sipariş verilmesi gerekiyor. Keskin tavayı yedikten sonra lezzet açısından değerlendirilmesi gerekir. Keskin tava Keskin'e özgü bir yemek gayet güzel bir ettir. Domatesi ile sosu ile birlikte et kendisini çektiğinde içerisinde bu sıvıyı da aldığında soslandığında sarımsak ile birlikte ve kuyruk yağında da pişirildiği için harika bir lezzeti vardır" diye konuştu.