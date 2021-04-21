Yüzüklerin Efendisi oyuncusu Liv Tyler'ın Miami tatili

Yüzüklerin Efendisi'nin yıldızı Liv Tyler, ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte Miami tatilinde görüntülendi. (Fotoğraflar: BACKGRID U.S.A)

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21.04.2021 - 12:06

Çalınmış Güzellik ve Yüzüklerin Efendisi gibi projelerle yıldızı parlayan Liv Tyler, hafta sonunu ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte Miami'de geçirdi.







Güzel havaları fırsat ve virüse aldırış etmeyen 43 yaşındaki oyuncu güneşin ve denizin keyfini çıkardı.







Amerikalı oyuncunun mayosunun üzerine kırmızı bir kaftan giydiği görüldü.







Plaj kıyafetini üzerinden hiç çıkarmayan üç çocuk annesi Tyler'ın neşeli halleri objektiflere yansıdı.







Tyler, Yüzüklerin Efendisi serisinde canlandırdığı Elf Prensesi Arwen karakteri ile hafızalara kazınmıştı.







İlk evliliğini şarkıcı Royston Langdon ile 2003-2008 yılları arasında yapan Tyler'ın bu evlilikten Milo adında bir oğlu dünyaya geldi.

2014'ten beri Dave Gardner ile birliktelik yaşayan Tyler'ın bu ilişkisinden de Lula Rose ve Sailor Gene adında iki çocuğu bulunuyor.

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