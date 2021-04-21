Yüzüklerin Efendisi oyuncusu Liv Tyler'ın Miami tatili

Yüzüklerin Efendisi'nin yıldızı Liv Tyler, ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte Miami tatilinde görüntülendi. (Fotoğraflar: BACKGRID U.S.A)

21.04.2021 - 12:06

Yüzüklerin Efendisi oyuncusu Liv Tyler'ın Miami tatili - 1
Çalınmış Güzellik ve Yüzüklerin Efendisi gibi projelerle yıldızı parlayan Liv Tyler, hafta sonunu ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte Miami'de geçirdi.


Yüzüklerin Efendisi oyuncusu Liv Tyler'ın Miami tatili - 2
Güzel havaları fırsat ve virüse aldırış etmeyen 43 yaşındaki oyuncu güneşin ve denizin keyfini çıkardı.


Yüzüklerin Efendisi oyuncusu Liv Tyler'ın Miami tatili - 3
Amerikalı oyuncunun mayosunun üzerine kırmızı bir kaftan giydiği görüldü.


Yüzüklerin Efendisi oyuncusu Liv Tyler'ın Miami tatili - 4
Plaj kıyafetini üzerinden hiç çıkarmayan üç çocuk annesi Tyler'ın neşeli halleri objektiflere yansıdı.


Yüzüklerin Efendisi oyuncusu Liv Tyler'ın Miami tatili - 5
Tyler, Yüzüklerin Efendisi serisinde canlandırdığı Elf Prensesi Arwen karakteri ile hafızalara kazınmıştı.


Yüzüklerin Efendisi oyuncusu Liv Tyler'ın Miami tatili - 6
İlk evliliğini şarkıcı Royston Langdon ile 2003-2008 yılları arasında yapan Tyler'ın bu evlilikten Milo adında bir oğlu dünyaya geldi.
Yüzüklerin Efendisi oyuncusu Liv Tyler'ın Miami tatili - 7
2014'ten beri Dave Gardner ile birliktelik yaşayan Tyler'ın bu ilişkisinden de Lula Rose ve Sailor Gene adında iki çocuğu bulunuyor.

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