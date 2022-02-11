Yüzüklerin Efendisi yönetmeni Peter Jackson zirvede (Forbes en çok kazanan sanatçılar)

Listede ayrıca kısabir süre önce Paramount+ ile 900 milyon dolarlık bir anlaşma imzalayan South Park’ın yaratıcıları Trey Parker ve Matt Stone da yer alırken müzisyenler Kanye West ve Jay-Z ile birlikte Dwayne Johnson da sıralamada üst noktalarda yer aldı.





