Yüzüklerin Efendisi yönetmeni Peter Jackson zirvede (Forbes en çok kazanan sanatçılar)

Forbes dergisi eğlence dünyasının en çok kazanan isimlerini açıkladı. Listede Yüzüklerin Efendisi serisiyle tanınan Peter Jackson zirveye oturdu.

Haberler 11.02.2022 - 12:20

Yüzüklerin Efendisi yönetmeni Peter Jackson zirvede (Forbes en çok kazanan sanatçılar) - 1

Yüzüklerin Efendisi serisi ve Get Back’in yönetmeni Peter Jackson, 2021’in en çok kazanan sanatçısı oldu. Jackson, Steven Spielberg ve George Lucas’ın ardından milyarder yönetmenler arasında yer aldı.


Yüzüklerin Efendisi yönetmeni Peter Jackson zirvede (Forbes en çok kazanan sanatçılar) - 2

Müzik kataloglarını kısa bir süre önce satan Bob Dylan, Paul Simon ve Bruce Springsteen listede yer alırken; Springsteen, müzik kataloğunu Sony Music’e 500 milyon dolara satarak listede ikinci sıraya oturdu.


Yüzüklerin Efendisi yönetmeni Peter Jackson zirvede (Forbes en çok kazanan sanatçılar) - 3

Listede ayrıca kısabir süre önce Paramount+ ile 900 milyon dolarlık bir anlaşma imzalayan South Park’ın yaratıcıları Trey Parker ve Matt Stone da yer alırken müzisyenler Kanye West ve Jay-Z ile birlikte Dwayne Johnson da sıralamada üst noktalarda yer aldı.


Yüzüklerin Efendisi yönetmeni Peter Jackson zirvede (Forbes en çok kazanan sanatçılar) - 4

Listede 12’inci sırada yer alan ve “en çok kazanan kadın sanatçı” olan Reese Witherspoon’un ise yapım şirketi Hello Sunshine aracılığıyla 115 milyon dolar gelir elde ettiği kayıtlara geçti.


Yüzüklerin Efendisi yönetmeni Peter Jackson zirvede (Forbes en çok kazanan sanatçılar) - 5

Öte yandan Friends’in yaratıcılarından Marta Kauffman ortaklarıyla birlikte 17’nci sırada yer alırken Bridgerton isimli dizinin yapımcısı Shonda Rimes da 81 milyon dolarla 18’inci sıraya oturdu.


Yüzüklerin Efendisi yönetmeni Peter Jackson zirvede (Forbes en çok kazanan sanatçılar) - 6

Geçen yıl müzik kataloğunu satan Red Hot Chili Peppers ise 11’inci sırada yer aldı.

YAŞAM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER