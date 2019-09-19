Zayıflamak isteyenlere ilham olabilecek öncesi ve sonrası fotoğraflar
Aşırı kilolar ve obezite son yıllarda salgın hastalık gibi yayılıyor. Fast-food ve işlenmiş gıda tüketiminin günümüzde yaygınlaşması ile günümüzde DNA kodlamamız resmen değişti ve böylece obez olmak kolaylaştı. En üzücü kısmı ise, aşırı kilolar sağlık sorunları ile birleşince kilo vermek hiç de kolay olmuyor. Bazen de aşırı zayıflık sağlığı tehdit edebiliyor. boredpanda kilo vermek ya da sadece formda kalmak isteyenler için ilham olabilecek başarı öykülerinin inanılmaz öncesi ve sonrası fotoğraflarını derledik.