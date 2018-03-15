Zayn Malik’in Gigi Hadid dövmesi alay konusu oldu
ntv.com.tr
Gigi Hadid’den ayrıldığı öğrenilen Zayn Malik’in vücudundaki Gigi Hadid dövmesi sosyal medyada alay konusu oldu. Takipçileri, Malik’in daha önce de aynı hatayı yapmış olmasını eleştirdi.
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İki yılı aşkın birlikte olan şarkıcı Zayn Malik ile süper model Gigi Hadid’in ayrılma haberinin yankısı sürüyor.
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Miami’deki yazlık evinde dinlenirken üstsüz bir şekilde görütülenen 25 yaşındaki şarkıcının göğsündeki dövme dikkat çekti.
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Ünlü şarkıcı, büyük aşkı 22 yaşındaki Hadid’in gözlerini dövme olarak bedenine kazıtmıştı.
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Ayrılık haberi sonrası Twitter takipçileri Malik’in dövmesini espri konusu haline getirdi.
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Takipçileri, Malik’in daha önce de eski sevgilisi Perrie Edwards’ın resmini dövme olarak vücudunda taşıdığını hatırlatarak, “Bu adam akıllanmayacak mı?” benzeri yorumlar yazdı.
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Sosyal medya kullanıcıları, Malik’in Hadid’i Instagram’dan takibi bırakmasını da hatırlatarak, “Göğsündeki dövmeyi takibi nasıl bırakacaksın?” diye sordu.
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Hayranlarının ortak görüşü, Malik’in dövme yaptırma konusunda daha iyi düşünmesi, pişman olacağı dövmeleri yaptırmaması gerektiği yönündeydi.
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Bu ayın başında ayrıldıkları öğrenilen çiftin ayrılık nedeni, yoğun iş temposu ve süregelen uzun seyahatleri nedeniyle birbirlerine vakit ayıramamaları olarak açıklandı.
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İkili, 2016 yılının ocak ayında müzisyenin ‘Pillowtalk’ isimli klibinin çekimlerinde tanışmış, hemen sonrasında ilişki içinde olduklarını duyurmuşlardı.
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Malik ve Hadid, medya tarafından örnek çift olarak gösterilmiş, birçok moda dergisinin kapağını birlikte süslemişti.