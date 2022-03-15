Zelenski savaşıyor Macron uçuyor: Havacı kıyafetleriyle taklit suçlaması

Haberler 15.03.2022 - 15:03 | Son Güncelleme : 15.03.2022 - 15:12
Elysee Sarayı resmi fotoğrafçısı Soazig de la Moissonniere, Instagram hesabından Macron’un yaptığı uluslararası telefon görüşmeleri sırasındaki fotoğraflarını paylaştı.
Fotoğraflarda, Fransız Hava Kuvvetleri'ne bağlı N10 özel biriminin paraşütçü armasını taşıyan kapüşonlu kıyafeti giydiği görülen Macron için sosyal medyada aralarında medya mensuplarının da bulunduğu çok sayıda kişi "Zelenski etkisi" yorumunda bulundu.
Ülkede nisanda yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Macron’un reklam çalışması olarak da görülen fotoğrafları kullanıcılardan bazıları "Savaşın ortasındaki bir ülkenin cumhurbaşkanını taklit etmeye çalışmak çocukça" şeklinde yorumladı.
Diğer bir kullanıcı da "Macron’un müstesna bir Fransız Zelenski’si imajı vermek istediği" değerlendirmesini yaptı.
Sık sık asker kıyafetleriyle kameraların karşısına geçen Zelenski'nin ülkesi için verdiği mücadeleyi betimleyen ve Ukrayna'yı destekleyen baskılı tişörtler ortalama 20 dolardan Amazon'da satışa da sunuldu. Tişörtler arasında en popüleri, Zelenski görselli, "Mühimmata ihtiyacım var, gezmeye değil" yazısı olanı.
İşte kıyafetiyle dikkat çeken Macron'un beden diline vurgu yapılan karelerden bazıları...