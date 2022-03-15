Zelenski savaşıyor Macron uçuyor: Havacı kıyafetleriyle taklit suçlaması

Sık sık asker kıyafetleriyle kameraların karşısına geçen Zelenski'nin ülkesi için verdiği mücadeleyi betimleyen ve Ukrayna'yı destekleyen baskılı tişörtler ortalama 20 dolardan Amazon'da satışa da sunuldu. Tişörtler arasında en popüleri, Zelenski görselli, "Mühimmata ihtiyacım var, gezmeye değil" yazısı olanı.