Zelenski savaşıyor Macron uçuyor: Havacı kıyafetleriyle taklit suçlaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Fransız Hava Kuvvetleri'ne bağlı paraşütçülerin armasını taşıyan kıyafet giydiği görseller, sosyal medyada "Zelenski’ye özenme" şeklinde yorumlandı.

Haberler 15.03.2022 - 15:03 | Son Güncelleme : 15.03.2022 - 15:12

Zelenski savaşıyor Macron uçuyor: Havacı kıyafetleriyle taklit suçlaması - 1

Elysee Sarayı resmi fotoğrafçısı Soazig de la Moissonniere, Instagram hesabından Macron’un yaptığı uluslararası telefon görüşmeleri sırasındaki fotoğraflarını paylaştı.


Zelenski savaşıyor Macron uçuyor: Havacı kıyafetleriyle taklit suçlaması - 2

Fotoğraflarda, Fransız Hava Kuvvetleri'ne bağlı N10 özel biriminin paraşütçü armasını taşıyan kapüşonlu kıyafeti giydiği görülen Macron için sosyal medyada aralarında medya mensuplarının da bulunduğu çok sayıda kişi "Zelenski etkisi" yorumunda bulundu.


Zelenski savaşıyor Macron uçuyor: Havacı kıyafetleriyle taklit suçlaması - 3

Ülkede nisanda yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Macron’un reklam çalışması olarak da görülen fotoğrafları kullanıcılardan bazıları "Savaşın ortasındaki bir ülkenin cumhurbaşkanını taklit etmeye çalışmak çocukça" şeklinde yorumladı.

Zelenski savaşıyor Macron uçuyor: Havacı kıyafetleriyle taklit suçlaması - 4

Diğer bir kullanıcı da "Macron’un müstesna bir Fransız Zelenski’si imajı vermek istediği" değerlendirmesini yaptı.


Zelenski savaşıyor Macron uçuyor: Havacı kıyafetleriyle taklit suçlaması - 5

Sık sık asker kıyafetleriyle kameraların karşısına geçen Zelenski'nin ülkesi için verdiği mücadeleyi betimleyen ve Ukrayna'yı destekleyen baskılı tişörtler ortalama 20 dolardan Amazon'da satışa da sunuldu. Tişörtler arasında en popüleri, Zelenski görselli, "Mühimmata ihtiyacım var, gezmeye değil" yazısı olanı.

Zelenski savaşıyor Macron uçuyor: Havacı kıyafetleriyle taklit suçlaması - 6

İşte kıyafetiyle dikkat çeken Macron'un beden diline vurgu yapılan karelerden bazıları...

Zelenski savaşıyor Macron uçuyor: Havacı kıyafetleriyle taklit suçlaması - 7
Zelenski savaşıyor Macron uçuyor: Havacı kıyafetleriyle taklit suçlaması - 8
Zelenski savaşıyor Macron uçuyor: Havacı kıyafetleriyle taklit suçlaması - 9
Zelenski savaşıyor Macron uçuyor: Havacı kıyafetleriyle taklit suçlaması - 10

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