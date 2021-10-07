Zendaya heykeltıraşların elinden çıkma elbise giydi

Haberler - ntv.com.tr 07.10.2021 - 09:06 | Son Güncelleme : 07.10.2021 - 09:30
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Zendaya, 2021 Sinemada Kadınlar ödül töreninde boy gösterdi. Tören, California'da Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından inşa edilen ve film endüstrisinin tarihine, bilimine ve kültürel etkisine adanmış bir müze olan Sinema Filmleri Akademisi Müzesi’nde (Academy Museum of Motion Pictures) düzenlendi.
25 yaşındaki Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Spider-Man: No Way Home) filmi oyuncusu, etkinlik için seçtiği kıyafetle dikkat çekti.
Zendaya, törene Loewe imzalı bir elbiseyle katıldı. Elbisenin en önemli özelliği yaka ve göğüs kısmın kaplayan altın rengi pirinç levha.
Levha, Fransa'da metal heykeltıraşları tarafından benzersiz lehimleme ve çekiç teknikleri kullanılarak elde yapıldı.
Zendaya, stilini altın rengi topuklu ayakkabılar ve aynı renkte küpelerle tamamladı.