Zendaya heykeltıraşların elinden çıkma elbise giydi

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Zendaya, 2021 Sinemada Kadınlar ödül töreninde boy gösterdi. Tören, California'da Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından inşa edilen ve film endüstrisinin tarihine, bilimine ve kültürel etkisine adanmış bir müze olan Sinema Filmleri Akademisi Müzesi’nde (Academy Museum of Motion Pictures) düzenlendi.