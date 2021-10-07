Zendaya heykeltıraşların elinden çıkma elbise giydi

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Zendaya, ödül aldığı 2021 Sinemada Kadınlar töreninde, Fransa'da metal heykeltıraşları tarafından benzersiz lehimleme ve çekiç teknikleri kullanılarak yapılan elbisesini giydi.

Haberler - ntv.com.tr 07.10.2021 - 09:06 | Son Güncelleme : 07.10.2021 - 09:30

Zendaya heykeltıraşların elinden çıkma elbise giydi - 1

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Zendaya, 2021 Sinemada Kadınlar ödül töreninde boy gösterdi. Tören, California'da Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından inşa edilen ve film endüstrisinin tarihine, bilimine ve kültürel etkisine adanmış bir müze olan Sinema Filmleri Akademisi Müzesi’nde (Academy Museum of Motion Pictures) düzenlendi.

Zendaya heykeltıraşların elinden çıkma elbise giydi - 2

25 yaşındaki Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Spider-Man: No Way Home) filmi oyuncusu, etkinlik için seçtiği kıyafetle dikkat çekti.

Zendaya heykeltıraşların elinden çıkma elbise giydi - 3

Zendaya, törene Loewe imzalı bir elbiseyle katıldı. Elbisenin en önemli özelliği yaka ve göğüs kısmın kaplayan altın rengi pirinç levha.

Zendaya heykeltıraşların elinden çıkma elbise giydi - 4

Levha, Fransa'da metal heykeltıraşları tarafından benzersiz lehimleme ve çekiç teknikleri kullanılarak elde yapıldı.

Zendaya heykeltıraşların elinden çıkma elbise giydi - 5

Zendaya, stilini altın rengi topuklu ayakkabılar ve aynı renkte küpelerle tamamladı.

Zendaya heykeltıraşların elinden çıkma elbise giydi - 6
Zendaya, eğitim ve hayırseverlik programlarını destekleyen ve sektördeki kadınlar için cinsiyet eşitliğini savunan bu geceki etkinlikte Kristal Ödül’le onurlarından isimlerden biri oldu.
Zendaya heykeltıraşların elinden çıkma elbise giydi - 7
İşte Zendaya'nın gecede verdiği pozlar ve  2021 Sinemada Kadınlar törenine katılan diğer isimler...
Zendaya heykeltıraşların elinden çıkma elbise giydi - 8
Zendaya heykeltıraşların elinden çıkma elbise giydi - 9
Zendaya heykeltıraşların elinden çıkma elbise giydi - 10
Jane Fonda
Zendaya heykeltıraşların elinden çıkma elbise giydi - 11
Jean Smart
Zendaya heykeltıraşların elinden çıkma elbise giydi - 12
Farrah Abraham
Zendaya heykeltıraşların elinden çıkma elbise giydi - 13
Jean Smart ve Hannah Einbinder

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